Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους η 30χρονη και ο σύζυγός της για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο.

Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ήταν σε άμυνα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Μετά από αρκετές ώρες η 30χρονη και ο σύζυγός της που συνελήφθησαν από τις αρχές, ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους. Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Τι υποστήριξε στην απολογία της

Η 30χρονη υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα και είδε την διασώστρια με σκουρόχρωμα ρούχα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και μαχαίρι στο χέρι. Δεν κατάλαβε αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Νόμιζε ότι της επιτέθηκε και τότε η 30χρονη άρχισε να φωνάζει. Η διασώστρια τράπηκε σε φυγή. Ο σύζυγός της 30χρονης την άκουσε και την κυνήγησε, σύμφωνα με τα όσα είπε στην απολογία της.

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Η απολογία του συζύγου της 30χρονης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είπε στην ανακρίτρια ότι μαχαίρωσε τη διασώστρια στο σπίτι και πως δεν τη κυνήγησε για να την σκοτώσει. Πριν την απολογία του, το ζευγάρι οδηγήθηκε για δεύτερη φορά για μια νέα αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος.

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Κατά την απολογία του, ο 41χρονος επέμεινε ότι ήταν σε αυτοάμυνα και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κρατούσε μαχαίρι γιατί έτρωγε και έκοβε τυρί. Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω» φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το cyclades24.

Όπως φέρεται να είπε στην απολογία του, μετά ακολούθησε τη 41χρονη έξω από το σπίτι. Εκείνη, κατά τα λεγόμενά του, κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά. Εκείνος την πλησίασε για να δει ποια ήταν και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε.

Στην αρχή όπως είπε νόμιζε πως ήταν γνωστή του αλλά όταν μετά κατάλαβε πως ήταν η 41χρονη διασώστρια σοκαρίστηκε.

«Εκτός σπιτιού η επίθεση με μαχαίρι»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο. Με άλλα λόγια, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε ένα καίριο και θανατηφόρο χτύπημα το οποίο της τρύπησε τον πνεύμονα. Αυτό που υποστηρίζει τώρα η οικογένεια του θύματος είναι πως τη μαχαίρωσαν εκτός του σπιτιού του 41χρονου κατηγορούμενου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkadcy9ykcnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μαρίας Καζαντζάκη, και μετά το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε, αναφέρεται πως ο 41χρονος «είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από τον λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος [μόνο ακριβώς 7 δευτερόλεπτα.

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα7 δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιό της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkad4iahng3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από τον φερόμενο δράστη, δεν δείχνει σε κανένα σημείο και με κανέναν τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkad799jo0ox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».

Με πληροφορίες της ΕΡ/Cyclades24