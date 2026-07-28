Μαξιλάρι με αίμα και ασφυξία «δείχνουν» δολοφονία του 80χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του δράστη.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του 80χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το περασμένο Σάββατο μέσα στο διαμέρισμά του στην οδό Ανδρούτσου, στο Γαλάτσι. Η ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται πως ανατρέπει τα αρχικά δεδομένα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από απόφραξη των αεροφόρων οδών, εύρημα που ενισχύει τις υποψίες των Αρχών για εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος του 80χρονου να προκλήθηκε από ασφυξία, με το σενάριο ο δράστης να χρησιμοποίησε μαξιλάρι για να του στερήσει την αναπνοή. Το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς πάνω του εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η κεντρική είσοδος του διαμερίσματος δεν παρουσίαζε ίχνη παραβίασης. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους ερευνητές σε δύο βασικά σενάρια: είτε ο δράστης είχε πρόσβαση στο σπίτι είτε ο ηλικιωμένος τον γνώριζε και του άνοιξε την πόρτα. Παράλληλα, από την αυτοψία προέκυψε ότι αναστατωμένο ήταν κυρίως το υπνοδωμάτιο του 80χρονου, γεγονός που κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι ο δράστης πιθανότατα αναζητούσε κάτι συγκεκριμένο μέσα στον χώρο.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από τον γιο του, ο οποίος ανησύχησε όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά. Κατά την πρώτη εξέταση στο σημείο είχαν εντοπιστεί ευρήματα που προκάλεσαν τις υποψίες των Αρχών, μεταξύ των οποίων και τραύμα στην περιοχή του λαιμού.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και να λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και πιθανούς μάρτυρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8a0cmh3jnt?integrationId=40599y14juihe6ly}