Το αργό πετρέλαιο υποχωρεί στα 79,38 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 3,23 δολαρίων ή 3,91%, ενώ το Μπρεντ καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, κατά 4,30%, στα 84,56 δολάρια.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι επαφές του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο υποχωρεί στα 79,38 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 3,23 δολαρίων ή 3,91%, ενώ το Μπρεντ καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, κατά 4,30%, στα 84,56 δολάρια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης της ανασφάλειας που, όπως υποστηρίζει, έχει προκληθεί στην περιοχή από τις ενέργειες των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η παύση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να διατηρείται την Τρίτη, δημιουργώντας προσδοκίες ότι μπορεί να αποφευχθεί μια νέα άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές προμήθειες. Η Τεχεράνη έχει απορρίψει αναφορές περί συμφωνίας για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ, ωστόσο επί του παρόντος καταγράφεται προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών.

Στο μέτωπο των ΗΠΑ, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών συνέβαλαν στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε σχέδια για ευρείας κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε πάντως τη Δευτέρα τις εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις, δηλώνοντας ότι ο στρατός διαθέτει επαρκή αποθέματα οπλισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Commonwealth Bank of Australia εκτιμά ότι η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου αντανακλά τη μείωση των φόβων για άμεση κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι κίνδυνοι για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό παραμένουν αυξημένοι. Σύμφωνα με την τράπεζα, η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών έχει περιορίσει τις προσδοκίες για σημαντικά πλήγματα σε μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, όμως οι διαφωνίες γύρω από τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ανάφλεξη.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs εκτιμά ότι το Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει προς τα 80 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν ανοίξει πλήρως μέχρι το τελευταίο τρίμηνο. Οι αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι οι διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα και ενδεχόμενες επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν νέους ανοδικούς κινδύνους για τις τιμές του αργού και των διυλισμένων προϊόντων.