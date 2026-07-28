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Η απόφαση τοποθέτησης σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία, οι οποίοι υπηρετούσαν έως σήμερα με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η απόφαση αφορά τις τοποθετήσεις για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, με διάρκεια θητείας από 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και 31 Αυγούστου 2030, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε τα ονόματα εδώ

Στους πίνακες που συνοδεύουν την απόφαση περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών, ο κλάδος ή η ειδικότητά τους, καθώς και η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται για την τετραετή θητεία τους.