Πότε αναμένεται ο αγιασμός στα σχολεία για την νέα χρονιά και πότε ξεκινούν τα μαθήματα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027. Το πρώτο κουδούνι σε όλες τις σχολικές βαθμίδες αναμένεται να χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις μονάδες, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των μαθημάτων.

Οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών αναμένεται να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες πρώτοι με τον αγιασμό να πραγματοποιείται συνήθως στις 08:15, ενώ λίγη ώρα αργότερα περίπου στις 10 ακολουθούν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα τέλεσης του αγιασμού καθορίζεται από κάθε σχολική μονάδα και ανακοινώνεται στους γονείς και τους μαθητές στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, οι μαθητές θα μπουν στις τάξεις τους, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία και θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς. Η πρώτη ημέρα επιστροφής στα θρανία έχει κυρίως χαρακτήρα ενημερωτικό και οργανωτικό, καθώς δεν πραγματοποιούνται κανονικά μαθήματα. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται σταδιακά και συνήθως η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 10 στην Πρωτοβάθμια και 11 στην Δευτεροβάθμια.

Πότε επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα από τους μαθητές, καθώς η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν με την οργάνωση της σχολικής χρονιάς, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοικητικές εργασίες, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις όπου αυτές προβλέπονται. Το πρώτο διάστημα του Σεπτεμβρίου αποτελεί κάθε χρόνο μια κρίσιμη περίοδο προετοιμασίας για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, καθώς πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να ξεκινήσουν τη χρονιά με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει με τις καθιερωμένες διαδικασίες, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δοθούν και οι αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.