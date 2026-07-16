Η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τη δραστηριότητα των μυρμηγκιών, τα οποία αναζητούν τροφή, νερό και καταφύγιο.

Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο με τον ήλιο, τη θάλασσα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, για πολλά νοικοκυριά συνοδεύεται και από έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη, τα μυρμήγκια. Η αυξημένη παρουσία τους μέσα στα σπίτια δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες και τον βιολογικό τους κύκλο.

Σύμφωνα με εντομολόγους, τα μυρμήγκια είναι ψυχρόαιμοι οργανισμοί, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολισμός τους αυξάνονται όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, γίνονται πιο δραστήρια και χρειάζονται περισσότερη τροφή και νερό, στέλνοντας περισσότερους εργάτες να αναζητήσουν πόρους.

Παράλληλα, οι θερινοί μήνες αποτελούν περίοδο ταχείας ανάπτυξης των αποικιών τους. Με περισσότερα μυρμήγκια να αναζητούν τροφή, τα σπίτια μετατρέπονται σε ιδανικούς προορισμούς, καθώς προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε τρόφιμα, υγρασία και προστασία από τη ζέστη ή τις καλοκαιρινές βροχές.

Πώς να αντιμετωπίσετε την εισβολή

Οι ειδικοί προτείνουν ως πρώτο βήμα τον εντοπισμό του σημείου από το οποίο εισέρχονται τα μυρμήγκια. Τα έντομα ακολουθούν ίχνη φερομονών που αφήνουν μεταξύ τους, δημιουργώντας χαρακτηριστικές «διαδρομές» προς τις πηγές τροφής. Ο εντοπισμός αυτών των σημείων διευκολύνει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.

Εξίσου σημαντικός είναι ο σχολαστικός καθαρισμός του σπιτιού. Οι πάγκοι της κουζίνας, τα μπολ των κατοικίδιων, τα ψίχουλα και τα ανοιχτά δοχεία τροφίμων αποτελούν ισχυρούς πόλους έλξης για τα μυρμήγκια. Η άμεση απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφής, το τακτικό σκούπισμα και η χρήση καθαριστικών στα σημεία όπου κινούνται τα έντομα συμβάλλουν στην εξάλειψη των χημικών ιχνών που καθοδηγούν τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας.

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Δολώματα

Για την εξόντωση της αποικίας, αποτελεσματική λύση θεωρούνται τα ειδικά δολώματα, τα οποία περιέχουν τροφή και δηλητήριο βραδείας δράσης. Οι εργάτες μεταφέρουν το δόλωμα στη φωλιά, επιτρέποντας στο δραστικό συστατικό να εξοντώσει μεγάλο μέρος της αποικίας.

Αντίστοιχα, το βορικό οξύ χρησιμοποιείται ευρέως ως δραστικό συστατικό κατά των μυρμηγκιών. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να αποθαρρύνει τα έντομα από το να το προσεγγίσουν.

Επιλέξτε το κατάλληλο δόλωμα

Η επιτυχία της αντιμετώπισης εξαρτάται και από τις διατροφικές προτιμήσεις του είδους των μυρμηγκιών. Ορισμένα προτιμούν γλυκές ουσίες, ενώ άλλα αναζητούν πρωτεΐνες και λιπαρές τροφές. Αν ένα δόλωμα δεν προσελκύει τα μυρμήγκια, ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση με διαφορετικού τύπου προϊόν.

Πρόληψη και εκτός σπιτιού

Η πρόληψη ξεκινά από τον εξωτερικό χώρο. Η απομάκρυνση σωρών ξύλων, η φροντίδα των παρτεριών, το κλάδεμα της βλάστησης που ακουμπά στους τοίχους, η επισκευή διαρροών και η σφράγιση ρωγμών γύρω από πόρτες, παράθυρα και σωληνώσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες εισόδου των μυρμηγκιών.

Αν, παρά τα μέτρα, η εισβολή επιμένει ή επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, οι ειδικοί συνιστούν την παρέμβαση επαγγελματία απεντόμωσης. Παράλληλα, τονίζουν ότι η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική όταν ξεκινά πριν από την περίοδο έξαρσης, ήδη από την άνοιξη, ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση νέων αποικιών.