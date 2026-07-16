Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 33 σεντς ή 0,4%, στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 42 σεντς ή 0,5%, φθάνοντας στα 80,02 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για αναζωπύρωση μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν την Τετάρτη παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και πυραυλικές θέσεις του Ιράν, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε με περαιτέρω περιορισμό των ενεργειακών εξαγωγών της περιοχής, κάνοντας λόγο για «υπαρξιακό πόλεμο» με τις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 33 σεντς ή 0,4%, στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 42 σεντς ή 0,5%, φθάνοντας στα 80,02 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει τις αγοραστικές κινήσεις στην αγορά πετρελαίου. Όπως εκτίμησε, παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης από γειτονικές χώρες και την επικρατούσα άποψη ότι ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας παραμένει σχετικά απίθανος, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 85 έως 87 δολάρια, ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχύσει μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι επιθέσεις επιδείνωσαν τα προβλήματα στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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Οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναζωπυρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, δοκιμάζοντας την ήδη εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο, έπειτα από αρκετούς μήνες συγκρούσεων.

Στρατηγικές θαλάσσιες οδοί, προβλέψεις τιμών και αμερικανικά αποθέματα

Την ίδια ώρα, αναλυτές επισημαίνουν τον κίνδυνο διεύρυνσης της έντασης και σε άλλες στρατηγικές θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει τους συμμάχους του Χούθι στην Υεμένη για να περιορίσει τη διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να θέσει ταυτόχρονα υπό πίεση δύο από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του Μπρεντ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι κατά το τέταρτο τρίμηνο, εφόσον η αποκατάσταση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο συνεχίσει να καθυστερεί. Αντίθετα, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των εντάσεων και ταχύτερης ανάκαμψης της παραγωγής, η τιμή θα μπορούσε να υποχωρήσει στην περιοχή των 60 δολαρίων έως το τέλος του έτους.

Στο μέτωπο των αποθεμάτων, η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 10 Ιουλίου, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για μεγαλύτερη πτώση κατά 2,6 εκατ. βαρέλια.