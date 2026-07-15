Το «ράλι» των Βάσεων 2026 - Πού αναμένονται ανακατατάξεις ανά Επιστημονικό Πεδίο και γιατί το Μηχανογραφικό έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή του Μηχανογραφικού και οι νέες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 διαμορφώνουν ένα σκηνικό έντονων διαφοροποιήσεων ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία. Την ώρα που οι Πολυτεχνικές Σχολές εμφανίζουν ισχυρή ανοδική δυναμική, αρκετά τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Οικονομίας και Πληροφορικής) δέχονται πιέσεις προς τα κάτω. Οι μεγάλες μεταβολές φαίνεται να αφορούν κυρίως τις σχολές υψηλής ζήτησης, όπου η κατανομή των υψηλών βαθμολογιών και οι επιδόσεις στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών διαβλέπονται έντονες ανακατατάξεις στο 2ο Πεδίο με τις σχολές Μηχανικών να οδηγούν την κούρσα της ανόδου, ενώ οι Ιατρικές ακολουθούν με σταθερό αλλά ηπιότερο βηματισμό.

Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

Η ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής δρομολογείται για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου μαζί με τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα ΣΑΕΚ. Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ταχύτερα σε σχέση με πέρυσι. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι Βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τα τέλη Ιουλίου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανακοίνωση να γίνει ακόμη και πριν από τις 28 Ιουλίου. «Καταβάλλουμε τεράστια προσπάθεια να είναι έστω και μία-δύο μέρες νωρίτερα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Σίγουρα πριν από το τέλος Ιουλίου, δηλαδή ίσως και πριν από τις 28 Ιουλίου» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, από πλευράς Υπουργείου δρομολογείται η ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής πιθανότατα στις 23 ή 24 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποια από τις δύο ημερομηνίες. Η τελική ημερομηνία ανακοίνωσης θα κριθεί από τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, με το αρμόδιο Υπουργείο να μην αποκλείεται να κάνει και φέτος την έκπληξη και να μην γνωστοποιήσει εκ των προτέρων την ημέρα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ ώστε να μην υπάρξει θέμα υπερφόρτωσης της πλατφόρμας των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι να ενημερωθούν επίσημα αμέσως μετά την ανάρτηση των Βάσεων.

Ράλι ανόδου στο 2ο και 3ο Πεδίο «βλέπει» ο Στρατηγάκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης αναλύοντας τις «παγίδες» του Μηχανογραφικού σε συνάρτηση με τις μετεγγραφές επιβεβαιώνει την έντονα ανοδική τάση που αναμένεται να αποτυπωθεί στο 2ο και 3ο πεδίο. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά «φέτος αναμένουμε πολύ μεγάλη άνοδο στις σχολές του 2ου Πεδίου και άνοδο στις σχολές του 3ου Πεδίου.» Και αναλύοντας το παράδοξο της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν όλα τα δεδομένα ώστε να ξέρουν αν θα υπάρχει δυνατότητα αξιοποιήσης των μετεγγραφών σημειώνει ότι «χρόνια τώρα οι υποψήφιοι και οι γονείς τους κάνουν το εξής λάθος: Βλέπουν τους βαθμούς τους, υπολογίζουν τα μόριά τους, τα συγκρίνουν με τις βάσεις και λένε ότι περνάω στην τάδε σχολή. Όλα αυτά τα χρόνια λέω ότι αυτή η σύγκριση είναι εντελώς λάθος διότι οι βάσεις είναι οι περσινές που προέκυψαν από τις περσινές εξετάσεις που δεν είχαν την ίδια δυσκολία των θεμάτων. Αυτό ακριβώς το λάθος κάνουν και φέτος οι υποψήφιοι με τη βάση των μετεγγραφών, τα 2.750 μόρια. Φοβάμαι ότι, δυστυχώς, κάποιοι υποψήφιοι θα δουν τον προγραμματισμό τους να ανατρέπεται με την ανακοίνωση των βάσεων.»

Βάσεις 2026: Άνοδος «φωτιά» σε Πολυτεχνικές και σχολές Υγείας

Το μεγαλύτερο κύμα ανόδου στις Βάσεις 2026 φαίνεται να καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Πολυτεχνικές Επιστήμες), με τις κορυφαίες σχολές Μηχανικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξήσεων. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αρκετά τμήματα του Πολυτεχνείου μπορούν να καταγράψουν εντυπωσιακές μεταβολές, με αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000 μόρια σε σχέση με τις βάσεις του 2025. Στην κορυφή της ανόδου βρίσκεται το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας (ΗΜΜΥ), όπου η εκτιμώμενη βάση από 18.390 μόρια το 2025 ανεβαίνει στα 19.430 μόρια το 2026, σημειώνοντας άνοδο +1.040 μορίων. Ανοδική τροχιά αναμένεται για το αντίστοιχο τμήμα στη Θεσσαλονίκη αλλά και για τις σχολές των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνας, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας, Πολιτικών Μηχανικών Αθήνας και Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνας.

Ιατρικές σχολές: Άνοδος, αλλά με πιο συγκρατημένους ρυθμούς

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) η εικόνα είναι επίσης ανοδική, ωστόσο οι μεταβολές αναμένεται να είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με το Πολυτεχνείο. Οι Ιατρικές Σχολές, λόγω των ήδη εξαιρετικά υψηλών βάσεών τους, παρουσιάζουν διαχρονικά μικρότερες αυξομειώσεις. Για το 2026, οι εκτιμήσεις δείχνουν ενίσχυση των βάσεων από 300 έως και 400 μόρια. Η άνοδος στις σχολές Υγείας αποδίδεται στις φετινές επιδόσεις των υποψηφίων σε μαθήματα όπως η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία, όμως το μέγεθος της αύξησης παραμένει σαφώς μικρότερο από εκείνο που καταγράφεται στις κορυφαίες Πολυτεχνικές σχολές.

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Νομικές και Ψυχολογία: Ήπια πτώση, αλλά παραμένουν στις περιζήτητες σχολές

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες), όπου οι κορυφαίες σχολές αναμένεται να κινηθούν με μικρές διορθωτικές μεταβολές. Σε αντίθεση με το έντονο ανοδικό κύμα που καταγράφεται στις Πολυτεχνικές Σχολές, οι Νομικές και οι Ψυχολογίες εμφανίζουν μια ήπια πτωτική τάση από 80 έως 130 μόρια χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά η συνολική τους εικόνα. Οι βάσεις παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς η ζήτηση από τους υποψηφίους συνεχίζει να είναι μεγάλη. Οι μικρές αυτές απώλειες αποδίδονται κυρίως στην κατανομή των υψηλών βαθμολογιών των υποψηφίων και στις διαφορετικές επιλογές που αναμένεται να καταγραφούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Παρά την ελαφρά υποχώρηση, οι συγκεκριμένες σχολές εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, καθώς η Νομική και η Ψυχολογία διατηρούν διαχρονικά υψηλή ζήτηση και πολύ αυξημένο ανταγωνισμό για μια θέση στα πανεπιστημιακά τμήματα.

«Βουτιά» 350 με 400 μορίων για τις Οικονομικές Σχολές

Οι εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 δείχνουν ότι αρκετά τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Οικονομίας και Πληροφορικής) αναμένεται να κινηθούν πτωτικά, με ορισμένες σχολές να καταγράφουν απώλειες που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τα 400 μόρια. Η πτώση δεν αναμένεται να είναι οριζόντια. Τα τμήματα με ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα, σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και υψηλή ζήτηση μπορεί να παρουσιάσουν μικρότερες μεταβολές. Αντίθετα, μεγαλύτερη ευαισθησία εμφανίζουν σχολές όπου η βάση εξαρτάται περισσότερο από τη συγκέντρωση πολλών υποψηφίων στην ίδια βαθμολογική ζώνη.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί ένδειξη μειωμένου ενδιαφέροντος για τις οικονομικές επιστήμες, αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των βάσεων: τις επιδόσεις των υποψηφίων, τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, την κατανομή των βαθμολογιών και τις επιλογές στο Μηχανογραφικό. Ο βασικός παράγοντας που πιέζει τις βάσεις προς τα κάτω είναι η εικόνα των επιδόσεων στο μάθημα της Οικονομίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα κρίσιμα μαθήματα για το 4ο Πεδίο. Όταν μειώνεται ο αριθμός των υποψηφίων που πετυχαίνουν πολύ υψηλές βαθμολογίες στο συγκεκριμένο μάθημα, περιορίζεται και ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να συγκεντρώσουν πολύ υψηλά μόρια. Αυτό έχει άμεση επίδραση στις σχολές με υψηλές περσινές βάσεις, καθώς μειώνεται η πίεση από την κορυφή της βαθμολογικής κλίμακας. Οι μεγαλύτερες απώλειες φαίνεται να εμφανίζονται στα τμήματα που ανήκουν στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς μεγάλο μέρος των υποψηφίων που τα επιλέγουν βρίσκεται στη μεσαία και υψηλή βαθμολογική ζώνη. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο Οργάνωσης & Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά, στο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αθήνας, στο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Αθήνας αλλά και Οικονομικής Επιστήμης Αθήνας. Οι συγκεκριμένες σχολές επηρεάζονται περισσότερο, επειδή η βάση τους είχε διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα και μια μικρή μεταβολή στη βαθμολογική κατανομή μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή αλλαγή της βάσης.

Το τελικό κλειδί για τις Βάσεις 2026: Οι επιλογές στο Μηχανογραφικό

Παρά τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών, ο καθοριστικός παράγοντας για την τελική διαμόρφωση των Βάσεων Εισαγωγής παραμένει η συμπεριφορά των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό. Η ζήτηση κάθε τμήματος, η σειρά προτίμησης των σχολών και οι στρατηγικές επιλογές των υποψηφίων μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τελικές βάσεις. Σε κάθε περίπτωση η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι οι Πολυτεχνικές οδηγούν την άνοδο, οι Ιατρικές ακολουθούν, ενώ Νομικές, Ψυχολογίες και Οικονομικές σχολές κινούνται σε πιο σταθερές ή πτωτικές τροχιές.