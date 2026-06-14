Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους.

Η διαδικασία των Πανελληνίων μπορεί να ολοκληρώθηκε στις αίθουσες, όμως για τους χιλιάδες υποψηφίους της χρονιάς το πιο καθοριστικό στάδιο ξεκινά τώρα. Το βλέμμα όλων στρέφεται στο Μηχανογραφικό 2026 για επιτυχία στις Βάσεις, εκεί όπου θα κριθεί η τελική εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και θα διαμορφωθεί η ακαδημαϊκή πορεία των επόμενων ετών.

Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, τίποτα δεν είναι τυπικό ή δευτερεύον. Οι βαθμολογίες που θα ανακοινωθούν, η σειρά προτίμησης των σχολών, η κατανόηση των προγραμμάτων σπουδών και η σωστή αξιολόγηση των επιλογών συνθέτουν ένα παζλ που απαιτεί ψυχραιμία, ενημέρωση και στρατηγική σκέψη. Ένα λάθος βήμα ή μια βιαστική επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου ή, αντίθετα, να στερήσει μια ευκαιρία που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία του.

Παράλληλα, η πίεση αυξάνεται καθώς οι υποψήφιοι καλούνται να κινηθούν σε ένα σύστημα που δεν βασίζεται μόνο στους βαθμούς, αλλά και σε παράγοντες όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η ζήτηση των τμημάτων και η συνολική εικόνα των επιδόσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, η διαδικασία του μηχανογραφικού αποτελεί μια σημαίνουσα διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης Ζαμπέλης, Μαθηματικός – Εκπαιδευτικός Αναλυτής και δημιουργός του paideianet.com, μέσω του Dnews, παρέχει χρήσιμες συμβουλές καθοδήγησης προς τους υποψηφίους για το πώς θα πρέπει να κινηθούν τις προσεχείς ημέρες. Στόχος είναι η σωστή και στοχευμένη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, με βασικό άξονα όχι τις συγκυριακές εκτιμήσεις, αλλά μια συνειδητή ακαδημαϊκή επιλογή που αντανακλά τις πραγματικές επιθυμίες και δυνατότητες κάθε υποψηφίου.

«Οι Πανελλήνιες πέρασαν και τώρα διαβάζετε εκτιμήσεις για τις βάσεις, ποιες σχολές πέφτουν, ποιες σχολές ανεβαίνουν περιμένοντας παράλληλα την ανακοίνωση των βαθμών. Τώρα είναιη περίοδος να «κλειδώσετε» το μηχανογραφικό με τις επιθυμίες σας ανεπηρέαστες από τους βαθμούς σας. Πρέπει λοιπόν να ξεκουραστείτε γιατί αυτό που περάσετε δεν είναι και λίγο αλλά παράλληλα να αφιερώσετε μια με δυο ώρες καθημερινά να επιλέξετε από τις σχολές του πεδίου σας αυτές που σας ενδιαφέρουν να εισαχθείτε με τα σωστά κριτήρια. Το «επιστημονικό πεδίο» είναι η ομάδα σχολών στην οποία κατατάσσεται ο υποψήφιος ανάλογα με την κατεύθυνση/ομάδα προσανατολισμού που επέλεξε στο Λύκειο. Κάθε υποψήφιος δηλώνει σχολές μόνο από το δικό του πεδίο. Όσα ακολουθούν ισχύουν εξίσου για υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» εξηγεί ο κ. Ζαμπέλης.

Η διαδικασία του Μηχανογραφικού 2026: Τι να προσέξετε

Η διαδικασία του μηχανογραφικού δεν είναι μία στιγμή, είναι μια αλληλουχία βημάτων μέσα στο καλοκαίρι. «Μετά το πέρας των Πανελλήνιων,το βάρος μετατοπίζεται στο μηχανογραφικό. Περνάς από το Λύκειο και αποκτάς προσωπικό κωδικό ασφαλείας για την πλατφόρμα του Υπουργείου. Βγαίνουν τα μόρια. Εδώ και μόνο εδώ επιβεβαιώνεις τις επιλογές σου, χωρίς να αλλάξεις τη σειρά επιθυμίας. Η πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (michanografiko.it.minedu.gov.gr) ανοίγει για συμπλήρωση. Το μηχανογραφικό μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να επεξεργαστεί όσες φορές χρειαστεί. Πατάς οριστικοποίηση. Μετά από αυτό το βήμα δεν γίνονται αλλαγές. Πρόσεξε ότι μόνο το τελευταίο βήμα είναι μη αναστρέψιμο. Όλα τα προηγούμενα επιτρέπουν αλλαγές. Άρα μη βιάζεσαι αλλά μη μένεις και άπραγος.» τονίζει ο κ. Ζαμπέλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Διάλεξε σχολές στο Μηχανογραφικό με βάση την επιθυμία, όχι τα μόρια

Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλη «Το μηχανογραφικό δεν είναι μια λίστα σχολών «γύρω από τα μόριά μου». Είναι μια λίστα σχολών που με ενδιαφέρουν, σε φθίνουσα σειρά επιθυμίας. Οι περσινές βάσεις δεν με αφορούν. Κατηγοριοποίησε τα τμήματα με κριτήρια εσωτερικά της σχολής — πρόγραμμα σπουδών, πόλη, αντικείμενο, επαγγελματική προοπτική, διάρκεια — όχι αριθμούς. Δημιούργησε μια λίστα. Η πρώτη θα είναι οι σχολές που θέλεις, τμήματα που πραγματικά με ενδιαφέρουν. Μπαίνουν στην κορυφή του μηχανογραφικού, ταξινομημένα με τη σειρά που τα θέλει επακριβώς ο υποψήφιος. Η άλλη λίστα είναι οι σχολές που «ίσως θέλω», δηλαδή τμήματα που δεν ενθουσιάζουν τον υποψήφιο αλλά θα τα δεχθεί. Μπαίνουν στο τέλος του μηχανογραφικού ως ειλικρινής εφεδρεία, όχι ως «ασφάλεια μορίων» και τέλος είναι οι σχολές που «δεν τις θέλω», τα τμήματα που, ακόμη κι αν περνούσε ο υποψήφιος δεν θα γραφόταν. Δεν μπαίνουν καθόλου στο μηχανογραφικό.»

Πώς διαβάζω ένα τμήμα — 10 κριτήρια που μετράνε για χαμόγελα στις Βάσεις 2026

«Η βάση είναι από τα λιγότερο σημαντικά κριτήρια. Δείχνει τη ζήτηση, όχι την ποιότητα ή την προσωπική σας ταύτιση με το αντικείμενο» τονίζει ο κ. Ζαμπέλης και παραθέτει όλα τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία επιλογής των σχολών για το Μηχανογραφικό.»

1. Πρόγραμμα Σπουδών

Ποια μαθήματα διδάσκονται; Είναι όντως αυτό που νομίζω; Τμήματα με συναφή ονόματα μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Δύο παραδείγματα για να καταλάβετε: «Πληροφορική», «Επιστήμη Υπολογιστών» και «Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ακούγονται σχεδόν ίδια, αλλά τα προγράμματα σπουδών τους διαφέρουν ουσιωδώς σε ποσοστό μαθηματικών, hardware vs software και επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού. Αντίστοιχα, «Διοίκηση Επιχειρήσεων», «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών» δεν είναι το ίδιο τμήμα. Διαβάζετε τον οδηγό σπουδών — όχι το όνομα.

2. Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Τι ακριβώς δικαιούμαι μετά την αποφοίτηση; Σε ποιο επιμελητήριο εγγράφομαι; Αναζητώ τα σχετικά ΦΕΚ — οι πληροφορίες από forum συχνά είναι λανθασμένες.

3. Διάρκεια Σπουδών.

4ετές, 5ετές ή ενιαίο μεταπτυχιακό (Integrated Master). Η διαφορά σε χρόνο, κόστος και επαγγελματική αναγνώριση είναι σημαντική.

4. Πόλη και Ποιότητα Ζωής.

Θα ζήσω εκεί 4–6 χρόνια. Διαμονή, μετακίνηση, κόστος ζωής, απόσταση από οικογένεια.

5. Καθηγητικό Προσωπικό & Έρευνα.

Δημοσιεύσεις, εργαστήρια, χρηματοδοτούμενα έργα. Δείχνει το επίπεδο διδασκαλίας και τις ευκαιρίες ερευνητικής εμπλοκής.

6. Erasmus+ και Διεθνείς Συνεργασίες.

Πόσες θέσεις, με ποια πανεπιστήμια, σε ποιες χώρες. Μία εξάμηνη Erasmus αλλάζει βιογραφικό και οπτική.

7. Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Ποια ΠΜΣ λειτουργούν εντός τμήματος; Υπάρχει δωρεάν φοίτηση; Είναι κλειστά ή με ευκαιρίες μετά το πτυχίο;

8. Πρακτική Άσκηση.

Υποχρεωτική ή προαιρετική; Με ποιους φορείς; Πληρωμένη μέσω ΕΣΠΑ; Πρόσβαση στην αγορά εργασίας πριν τον τίτλο σπουδών.

9. Παιδαγωγική Επάρκεια.

Αν η εκπαίδευση αποτελεί επαγγελματικό ορίζοντα, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα παρέχει παιδαγωγική επάρκεια ή ότι υπάρχει πρόσβαση μέσω ΑΣΠΑΙΤΕ/εξωτερικών διαδρομών.

10. Απορρόφηση Αποφοίτων.

Στοιχεία από ΔΑΣΤΑ / Γραφεία Διασύνδεσης. Όπου δημοσιεύονται, είναι ο πιο τίμιος δείκτης.

Η ΕΒΕ, το όριο που πετάει υποψηφίους έξω

Πέρα από τις βάσεις, υπάρχει ένα δεύτερο όριο που πρέπει να γνωρίζετε: η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Είναι ένα κατώφλι μορίων που ορίζει κάθε σχολή ξεχωριστά. Αν δεν το πιάσετε, δεν εισάγεστε — ακόμη κι αν τα μόριά σας υπερβαίνουν την περσινή βάση του τμήματος. Η ΕΒΕ της σχολής υπολογίζεται από τον μέσο όρο των επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά μαθήματα και τον συντελεστή ΕΒΕ που ορίζει το ίδιο το τμήμα. Παράλληλα, αν το τμήμα απαιτεί ειδικό μάθημα (π.χ. ξένη γλώσσα, σχέδιο, μουσική), υπάρχει και ξεχωριστή ΕΒΕ για το ειδικό μάθημα — και πρέπει να την πιάσετε κι αυτή. «Όταν φτιάχνετε τη λίστα σας και ανοίξει το μηχανογραφικό αν δεν πιάνετε την ΕΒΕ κάποιου τμήματος τότε αυτό δε θα το δείτε στο μηχανογραφικό σας. Θα έχει αφαιρεθεί από το σύστημα. Προσοχή! Επειδή βλέπετε κάποιο τμήμα στο μηχανογραφικό σας δε σημαίνει πως περνάτε στο τμήμα αυτό. Σημαίνει πως σας επιτρέπετε να το δηλώσετε» τονίζει ο κ. Ζαμπέλης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3mjdohy395?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιατί δεν παίζουν ρόλο οι περσινές βάσεις

Οι περσινές βάσεις προέκυψαν από τους υποψηφίους που έδωσαν εξετάσεις πέρσι, τις θέσεις που υπήρχαν πέρσι, τα θέματα της περσινής χρονιάς. Καμία από αυτές τις παραμέτρους δεν επαναλαμβάνεται φέτος. Η μόνη πληροφορία που δίνουν είναι μια αμυδρή ένδειξη ζήτησης — και αυτή χωρίς εγγύηση επανάληψης.

Το έργο της αντιστοίχισης μορίων με θέσεις το αναλαμβάνει ο αλγόριθμος. Όχι ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος αναλαμβάνει μία και μόνο απόφαση: τη σειρά επιθυμίας. Από τη στιγμή που τα μόρια έχουν κλειδώσει, κάθε ώρα ξοδεμένη σε πίνακες βάσεων είναι ώρα που δεν ξοδεύεται στις σχολές.

Τα 7 πιο συχνά λάθη — και πώς να αποφεύγονται

1. «Βάζω σχολές με βάση γύρω από τα μόριά μου.»

Λάθος αντίστροφης κατεύθυνσης. Βάζετε σχολές που σας ενδιαφέρουν, ταξινομημένες κατά προτίμηση. Τα μόρια θα αναλάβουν τη δουλειά τους.

2. «Αντιγράφω τη λίστα του φίλου μου.»

Η φιλία δεν χτίζει σπουδές τεσσάρων χρόνων ούτε καριέρα. Κάθε λίστα είναι αυστηρά προσωπική.

3. «Δεν βάζω επαρχία γιατί είναι μακριά.»

Αν δεν τη βάλετε, χάθηκε η επιλογή. Αν τη βάλετε και περάσετε, μπορείτε να μην εγγραφείτε. Πάντα η ευρύτερη επιλογή είναι ασφαλέστερη.

4. «Παραλείπω σχολές που θέλω επειδή έχουν ψηλή βάση.»

Λανθασμένη αντίληψη. Δεν αποφασίζετε εσείς αν θα πιάσετε μια σχολή — αυτό είναι δουλειά του αλγορίθμου. Η μόνη σας απόφαση είναι: τη θέλω ή όχι; Αν τη θέλω, μπαίνει στη σειρά της επιθυμίας μου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε περσινή βάση.

5. «Βάζω μια υψηλόβαθμη σχολή που δε με ενδιαφέρει , για να μην πάνε χαμένα τα μόρια που έπιασα.»

Λανθασμένη αντίληψη. Αφού δεν με ενδιαφέρει περισσότερο από την άλλη, δεν θα την βάλω σε υψηλότερη θέση. Θα μπω στη σχολή που επιθυμώ και έχω πολύ περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής της.

6. «Επιλέγω Φυσική γιατί μου άρεσε η Φυσική στο σχολείο.»

Η Φυσική του πανεπιστημίου είναι ριζικά διαφορετική (Ανώτερα Μαθηματικά, Μηχανική Lagrange, Κβαντομηχανική). Διαβάζετε πάντα το πρόγραμμα σπουδών των δύο πρώτων ετών. Το ίδιο ισχύει για Μαθηματικά, Πληροφορική, Νομική, Ψυχολογία.

7. «Δεν ξαναδιαβάζω τη λίστα πριν την οριστικοποιήσω.»

Κάθε χρόνο υπάρχουν περιπτώσεις παραλείψεων ή λάθος κωδικών που γίνονται φανερές μόνο όταν είναι πια αργά. Τρεις τουλάχιστον αναγνώσεις, σε διαφορετικές μέρες.

Mηχανογραφικό 2026: Τι να κάνεις όταν ανακοινωθούν οι βαθμολογίες σου

Όταν πάρεις τους βαθμούς σου, τότε επιβεβαιώνεις τις επιλογές σου — όχι με βάση τα μόρια που συγκέντρωσες, αλλά αφαιρώντας ενδεχομένως κάποιο τμήμα που απαιτεί κάποιο ειδικό μάθημα και δεν πιάνεις την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή του τμήματος.

Μιλάς με την οικογένειά σου κατά πόσον μπορείς να δηλώσεις κάποια τμήματα στην περιφέρεια — αν υπάρχει δηλαδή η οικονομική δυνατότητα να σπουδάσεις μακριά από τον τόπο κατοικίας σου. Σκέφτεστε για ποια τμήματα μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπεις τις αντιστοιχίες των τμημάτων για μετεγγραφή αν υπάρχουν τα δεδομένα να αιτηθείς μετεγγραφή είτε λόγω αδελφού που σπουδάζει είτε λόγω κοινωνικών / οικονομικών κριτηρίων.

Βάσεις 2026: Κι αν δεν περάσω σε αυτό που θέλω;

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν είναι η μόνη διαδρομή — και δεν είναι το τέλος αν δεν έρθει με την πρώτη. Υπάρχουν εναλλακτικές που αξίζει να γνωρίζεις από τώρα, ώστε να μη βρεθείς απροετοίμαστος αν χρειαστεί:

Δημόσια ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Δωρεάν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με επαγγελματική κατεύθυνση. Δηλώνονται μέσω παράλληλου μηχανογραφικού, που λειτουργεί ανεξάρτητα από το βασικό.

Ιδιωτικά κολλέγια και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια εξωτερικού και αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω ΑΤΕΕΝ/ΣΑΕΠ. Σημαντικό: επιβεβαίωσε πάντα την αναγνώριση πριν εγγραφείς.

Σπουδές στο εξωτερικό. Κύπρος, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία και άλλες χώρες προσφέρουν προγράμματα σε προσιτά κόστη — ορισμένα και αγγλόφωνα. Η αίτηση γίνεται σε διαφορετικό κύκλο από τις πανελλαδικές και θέλει προετοιμασία (γλώσσα, motivation letter, προθεσμίες).

Επόμενη χρονιά. Πολλοί από τους πιο επιτυχημένους φοιτητές που έχω συναντήσει πέρασαν σε αυτό που πραγματικά ήθελαν με τη δεύτερη χρονιά. Δεν είναι αποτυχία — είναι επιλογή.

Μην συμπληρώσεις μόνος σου το Μηχανογραφικό 2026

Τέλος, ο κ. Ζαμπέλης επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν το μηχανογραφικό ως το τέλος μιας διαδρομής άγχους, αλλά ως την αρχή μιας νέας ακαδημαϊκής πορείας. Με σωστή καθοδήγηση, νηφαλιότητα και προσωπική επιλογή, η διαδικασία μπορεί να μετατραπεί από πηγή πίεσης σε ευκαιρία ουσιαστικού προσανατολισμού για το μέλλον.

«Το πιο σημαντικό είναι μην κάνεις μόνος σου το μηχανογραφικό, ούτε με τον «θείο που τα ξέρει όλα» ή που έκανε το μηχανογραφικό της ξαδέλφης. Όπως την προετοιμασία σου, φαντάζομαι, την ανέθεσες σε κάποιους που εμπιστεύτηκες — έτσι και τώρα πήγαινε να το κάνεις με κάποιον που είναι ειδικός. Δεν είναι ειδικός ο καθηγητής σου των Μαθηματικών επειδή είναι καλός στα Μαθηματικά. Επίσης, στο σχολείο ή στο φροντιστήριο που μπορεί να πήγαινες, το συζητάς μόνο με τον εξειδικευμένο άνθρωπο που ασχολείται με αυτό. Το σωστό μηχανογραφικό είναι το άλλο 50% της προσπάθειάς σου που ξεκίνησε ένα ή δυο χρόνια πριν. Αξιοποίησέ το όσο λοιπόν. Κάνατε το καλύτερο δυνατό που μπορούσατε. Κάντε μια προσπάθεια και αφιερώστε χρόνο ώστε να κάνετε το καλύτερο δυνατό που μπορείτε και με το μηχανογραφικό σας. Και να θυμάστε, στο τέλος όλα καλά θα πάνε, οπότε αν τα πράγματα τώρα δεν είναι καλά, τότε απλά δεν είναι το τέλος» καταλήγει ο κ. Ζαμπέλης.