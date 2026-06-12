Τα δεδομένα σκιαγραφούν μια εικόνα με λιγότερους αριστούχους, περισσότερους υποψηφίους στις μεσαίες βαθμολογίες και αυξημένες πιθανότητες για «βουτιά» στις Βάσεις 2026 στο 2ο και 4ο Πεδίο.

Καθώς η βαθμολόγηση των γραπτών στα Μαθηματικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η εικόνα που μεταφέρεται από τα βαθμολογικά κέντρα επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα που δυσκόλεψαν τους υποψηφίους και για επιδόσεις που θα δημιουργήσουν «καραμπόλα» στις Βάσεις 2026. Τα φετινά θέματα λειτούργησαν ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φίλτρο διάκρισης, διαχωρίζοντας με σαφήνεια τους υποψηφίους που διέθεταν υψηλό επίπεδο μαθηματικής σκέψης από εκείνους που βασίστηκαν κυρίως στην εφαρμογή τυποποιημένων μεθόδων.

«Με το κυάλι» οι αριστούχοι

Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται έντονος συνωστισμός στη ζώνη μεταξύ 11 και 14, όπου συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη μάζα των γραπτών. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι δεν υπήρξε γενικευμένη αποτυχία, αλλά σημαντική συρρίκνωση των πολύ υψηλών επιδόσεων. Μιλώντας στο Dnews ο Διδάκτωρ Μαθηματικών Νικόλαος Χριστοδούλου, Γενικό Λύκειο Κανήθου, 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και ταμίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας παράρτημα Ευβοίας τόνισε ότι «Τα φετινά θέματα πέτυχαν έναν απόλυτο, αλλά και σκληρό διαχωρισμό των γραπτών. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα πρώτα διορθωμένα γραπτά είναι ότι οι αριστούχοι αποτελούν φέτος σπάνιο φαινόμενο. Οι βαθμολογίες από 18 έως 20 εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη δυσκολία του Θέματος Δ. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές απώλειες μονάδων σε γραπτά που κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν διέθεταν την απαιτούμενη μαθηματική τεκμηρίωση. Παραλείψεις σε προϋποθέσεις θεωρημάτων, ελλιπείς αιτιολογήσεις και πρόχειρες διατυπώσεις φαίνεται ότι κόστισαν ακριβά σε αρκετούς μαθητές, επιβεβαιώνοντας ότι φέτος δεν αρκούσε μόνο η γνώση της μεθοδολογίας αλλά και η αυστηρή ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης.»

Όπως εξηγεί ο κ. Χριστοδούλου «Οι πολύ υψηλές βαθμολογίες αποτελούν φέτος σπάνιο εύρημα στα κουτιά των βαθμολογητών. Το Θέμα Δ λειτούργησε ως ο απόλυτος «κόφτης», καθώς απαιτούσε εξαιρετική μαθηματική ωριμότητα, ψυχραιμία και συνδυαστική σκέψη – στοιχεία που δύσκολα αναδεικνύονται υπό την πίεση του χρόνου.Πολλοί καλά προετοιμασμένοι μαθητές εγκλωβίστηκαν στην επεξεργασία του Θέματος Γ, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να αγγίξουν ή να ολοκληρώσουν το Θέμα Δ. Αυτό οδήγησε σε υψηλά ποσοστά λευκών ή ημιτελών απαντήσεων στα τελευταία υποερωτήματα.

Συνωστισμός στις μεσαίες βαθμολογίες

«Παρατηρείται σημαντική αφαίρεση μονάδων σε γραπτά που είχαν τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στερούνταν μαθηματικής αυστηρότητας. Η παράλειψη προϋποθέσεων σε θεωρήματα, η πρόχειρη διατύπωση και τα πολλά σβησίματα κοστίζουν ακριβά. Στον αντίποδα, τα Θέματα Α, Β και ένα μέρος του Γ επέτρεψαν στον συνεπή μαθητή να «κλειδώσει» μια βαθμολογία μεταξύ 11 και 14. Η μεγάλη μάζα των γραπτών συγκεντρώνεται εκεί, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουμε καθολική αποτυχία, αλλά δραματική μείωση των αριστούχων.»

«Κλειδώνει» η βουτιά στις Βάσεις 2026

«Τα φετινά θέματα απομάκρυναν τα Μαθηματικά από τη στείρα αποστήθιση «τυφλών» μεθοδολογιών και απαίτησαν αυθεντική κριτική ικανότητα. Αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στις βάσεις εισαγωγής των σχολών υψηλής ζήτησης του 2ου και 4ου πεδίου (Πολυτεχνεία, Οικονομικά, Πληροφορική), όπου η πτώση θεωρείται πλέον νομοτελειακή» καταλήγει ο κ. Χριστοδούλου.

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Όταν μειώνεται η «δεξαμενή» των πολύ υψηλών βαθμολογιών, συμπιέζονται προς τα κάτω και οι βάσεις εισαγωγής ακόμη και στα πιο δημοφιλή τμήματα. Παράλληλα η μεγάλη συγκέντρωση γραπτών στην βαθμολογική περιοχή μεταξύ 11 και 14 περιορίζει τη βαθμολογική διασπορά καθιστώντας ακόμη πιο εμφανή τη διαφορά ανάμεσα στους λίγους αριστούχους και στη μεγάλη μάζα των υποψηφίων. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, όπου υπήρχε μεγαλύτερη κατανομή βαθμών στις υψηλές κλίμακες, φέτος οι επιδόσεις φαίνεται να συμπιέζονται προς το κέντρο.

Οι εκπαιδευτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι μεγαλύτερες μεταβολές ενδέχεται να καταγραφούν σε σχολές υψηλής ζήτησης που παραδοσιακά απαιτούν πολύ υψηλές βαθμολογίες. Πολυτεχνικές σχολές, τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών αντικειμένων ενδέχεται να δουν τις βάσεις τους να υποχωρούν, καθώς λιγότεροι υποψήφιοι φαίνεται να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες επιδόσεις για να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στα υπόλοιπα μαθήματα, καθώς η τελική εικόνα των βάσεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα Μαθηματικά. Ωστόσο, όταν ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας εμφανίζει τόσο έντονη μείωση στις υψηλές βαθμολογίες, η επίδρασή του στις τελικές βαθμολογίες των υποψηφίων είναι καθοριστική. Για τον λόγο αυτό, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι αναμένεται εικόνα υποχώρησης των βάσεων σε πολλές σχολές του 2ου και 4ου Πεδίου. Βεβαίως, ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των επίσημων στατιστικών στοιχείων από το υπουργείο Παιδείας. Μέχρι τότε, τα δεδομένα από τη διαδικασία της βαθμολόγησης σκιαγραφούν μια εικόνα με λιγότερους αριστούχους, περισσότερους υποψηφίους στις μεσαίες βαθμολογίες και αυξημένες πιθανότητες για «βουτιά» στις βάσεις εισαγωγής των περιζήτητων σχολών το καλοκαίρι του 2026.

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