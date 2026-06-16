Η διάταξη του μνημονίου για απαλλαγές από τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της Παρασκευή στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει άμεσα την πώληση πετρελαίου και καυσίμων υπό τους όρους του νέου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, προσφέροντας στην Τεχεράνη πρώιμο οικονομικό κίνητρο για την εκτόνωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με άτομα που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η διάταξη για απαλλαγές από τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της Παρασκευή στην Ελβετία και καλύπτει επίσης τις απαραίτητες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των μεταφορών και των ασφαλίσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των πωλήσεων, ανέφεραν οι πηγές.

Η ΜΚΟ United Against Nuclear Iran δήλωσε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο είχε αναχωρήσει ήδη από το λιμάνι Chabahar, διέσχισε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και έπλεε από τον Κόλπο του Ομάν με ενεργό το σύστημα εντοπισμού της θέσης του Πρόκειται για την πρώτη τέτοια περίπτωση από την έναρξη του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια τον Απρίλιο.

Παράλληλα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι, παρόλο που το Ιράν θα λάβει άμεση ελάφρυνση των κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου, η διαρκής ελάφρυνση θα συνδεθεί με την απόδοση του Ιράν στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σχετικά με ζητήματα όπως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη δεν θα έχει ακόμη άμεση πρόσβαση στα δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια.

Με πληροφορίες της WSJ