Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών θα αντιμετωπίζεται με συντριπτική ισχύ.

Σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) να προχωρήσει σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται μάλιστα να είπε ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν.

Η αμερικανική επιχείρηση εξελίχθηκε σε πολύωρο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων, με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συστήματα αεράμυνας, αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές επιτήρησης κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στόχος των επιθέσεων ήταν η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και η αποτροπή νέων επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη καταδίκασε τα αμερικανικά πλήγματα, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας και προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να απαντά σε κάθε στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν νέες προειδοποιήσεις προς τις χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κατά τις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16.

«Αξέχαστα μαθήματα»

«Τώρα που ο αμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του που αναμεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση.

Οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της καταρχήν συμφωνίας που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο κρατών τη 17η Ιουνίου, κι είχε σκοπό να σιγήσουν τα όπλα, από αμερικανικής πλευράς, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του αμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία», έκρινε.

Σύμφωνα με απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, από την 27η Ιουνίου οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους κι έχουν τραυματίσει άλλους 500 και πλέον.

Χθες, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ. Το Μπαχρέιν, όπου φιλοξενείται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και βρίσκονται καίριας σημασίας υποδομές, μπήκε επίσης στο στόχαστρο.

Ζημιές στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με τις αρχές του Κουβέιτ, τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση «ζωτικής» σημασίας και έθεσαν εκτός λειτουργίας μονάδα αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλεκτρισμού. Ήδη, άλλη τέτοια εγκατάσταση στο εμιράτο μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν την προηγουμένη.

Με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 47° Κελσίου καταδίκασαν την στοχοποίηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «απαραίτητων υποδομών». Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), περιφερειακός οργανισμός των πετρομοναρχιών του Κόλπου, κατήγγειλε πως πρόκειται για «εγκλήματα πολέμου».

«Ο φόβος για διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προφανής, με δεδομένες τις γενικές εκκλήσεις να μειωθεί η κατανάλωση και να τεθούν εκτός λειτουργίας συσκευές που δεν είναι απόλυτα απαραίτητες», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μαχμούντ, 46χρονος Αιγύπτιος ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ. Αναφέρθηκε στην «ανησυχία» του πληθυσμού μπροστά στην «εξάπλωση του πολέμου».

Στο Ιράν, οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν ανέφεραν ότι αμερικανοί βομβαρδισμοί «κατέστρεψαν ολοσχερώς» σταθμό άντλησης θαλασσινού νερού και ηλεκτρικό μετασχηματιστή σε μονάδα αφαλάτωσης.

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, τα επεισόδια στη θάλασσα διαδέχονται το ένα το άλλο στο στενό του Ορμούζ. Το άνοιγμά του ήταν το κυριότερο κεκτημένο της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου, όμως η κίνηση των εμπορικών πλοίων έχει πλέον σταματήσει σχεδόν τελείως και πάλι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

Χονδρικά το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα περνούσε από το στενό προπολεμικά.

Μετά το νέο κλείσιμό του οι ΗΠΑ επέβαλαν ξανά, εν είδει αντιποίνων, τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μερικές ημέρες έπειτα από την άρση του δυνάμει του μνημονίου κατανόησης.