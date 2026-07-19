Στο Μπαχρέιν, οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας «επικίνδυνης διαδρομής».

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, 2 ακόμη πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή. Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα», προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.

Σε συναγερμό Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Μέσα στην ημέρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο στην Άκαμπα εκκενώθηκαν λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ιορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα και δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή τις προηγούμενες ώρες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

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Στο μεταξύ, σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν προτού οι αρχές ανακοινώσουν ότι ο στρατός αναχαίτισε πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν.Το Κουβέιτ δέχτηκε επίσης ένα κύμα επιθέσεων, καθώς το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια αποθήκη πυρομαχικών και συστήματα ραντάρ αεράμυνας.

Στο μεταξύ στο βορειοδυτικό Ιράκ, 8 μέλη του εξόριστου Κόμματος για την Ελευθερία του Κουρδιστάν τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones.