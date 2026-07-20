Αναλυτές επισημαίνουν ότι η παγκόσμια αγορά αργού γίνεται ολοένα και πιο «σφιχτή», καθώς περιορίζονται οι εξαγωγές από τον Κόλπο.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, με το Μπρεντ να ξεπερνά το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύεται κατά περίπου 2,77%, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό για παράδοση Αυγούστου, σημειώνει άνοδο περίπου 2,4%, φθάνοντας στα 84,49 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών έρχεται στον απόηχο νέου γύρου αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται για ένατη διαδοχική νύχτα.

Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω μετά την επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό του θανάτου τρίτου Αμερικανού στρατιωτικού σε πρόσφατες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τα αμερικανικά πλήγματα έχουν στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτικών ναυτικών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται συστήματα παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας, ναυτικές υποδομές, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τους φόβους για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη διέλευση των ενεργειακών φορτίων από την περιοχή θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά και να ασκήσει πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η παγκόσμια αγορά αργού γίνεται ολοένα και πιο «σφιχτή», καθώς περιορίζονται οι εξαγωγές από τον Κόλπο. Όπως εκτιμούν, εάν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός μείωσης των αποθεμάτων, η αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικές πιέσεις από τον Σεπτέμβριο, επηρεάζοντας ακόμη και τις ΗΠΑ. Υπό αυτές τις συνθήκες, διατηρούν θετική στάση για το Μπρεντ, τοποθετώντας τον στόχο τιμής μεταξύ 95 και 105 δολαρίων το βαρέλι.