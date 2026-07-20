Στη Μαύρη Θάλασσα, τα δεξαμενόπλοια Asia και Nissos Ios δέχθηκαν επίθεση με drones ενώ φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium, κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο γεωπολιτικό περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία, δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων βρέθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο επίκεντρο επιθέσεων και σοβαρών περιστατικών από τη Μαύρη Θάλασσα έως τα Στενά του Ορμούζ. Πλοία που συνδέονται με τον Γιώργο Προκοπίου και την οικογένεια Αλαφούζου επηρεάστηκαν από επιθέσεις σε δύο από τις πλέον κρίσιμες ενεργειακές θαλάσσιες ζώνες του κόσμου, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου.

Στη Μαύρη Θάλασσα, τα δεξαμενόπλοια Asia, ιδιοκτησίας της Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, και Nissos Ios, της Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου, δέχθηκαν επίθεση με drones ενώ φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium, κοντά στο Νοβοροσίσκ. Στο Asia εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με την CPC δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες ή πετρελαιοκηλίδα. Το γεγονός ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε πλοία που εξυπηρετούν έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο δεν θεωρείται τυχαίο. Η Μαύρη Θάλασσα έχει εξελιχθεί, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε πεδίο έντονης στρατιωτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης. Ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμάνια, υποδομές και μέσα μεταφοράς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη ρωσική οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων.

Η CPC μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο από το Καζακστάν, ωστόσο στο σύστημα διακίνησης περιλαμβάνονται και ποσότητες ρωσικού αργού. Αυτό καθιστά τον τερματικό σταθμό στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές ενέργειας της ευρύτερης περιοχής. Σε μια σύγκρουση όπου η ενεργειακή οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα χρηματοδότησης και άσκησης πίεσης, η διατάραξη της εξαγωγής πετρελαίου μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία από ένα καθαρά στρατιωτικό πλήγμα.

Οι επιθέσεις δεν φαίνεται, επομένως, να σχετίζονται πρωτίστως με την ελληνική ταυτότητα των πλοιοκτητών. Τα δεξαμενόπλοια βρίσκονται στο στόχαστρο επειδή δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου οι ενεργειακές μεταφορές έχουν μετατραπεί σε μέρος της γεωπολιτικής σύγκρουσης. Ένα εμπορικό πλοίο μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένο όχι εξαιτίας του ιδιοκτήτη του, αλλά λόγω του φορτίου που μεταφέρει, του λιμανιού που προσεγγίζει ή της ενεργειακής αλυσίδας την οποία εξυπηρετεί.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, όπου σημειώθηκε νέο περιστατικό με το Kavomaleas της Dynacom, στα ανοικτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν κοντά σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία της διεθνούς ναυτιλίας. Σε περιόδους έντασης μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και των περιφερειακών τους συμμάχων, τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από επιθέσεις, δολιοφθορές ή στρατιωτικά επεισόδια. Η μεγάλη συγκέντρωση δεξαμενόπλοιων προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα κινδύνου, καθώς οποιαδήποτε διατάραξη της ναυσιπλοΐας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

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Η κοινή συνισταμένη των περιστατικών σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζ είναι ότι τα tankers βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Η ενέργεια αποτελεί βασικό όπλο οικονομικής και πολιτικής πίεσης και τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή LNG αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας παγκόσμιας στρατηγικής σημασίας.