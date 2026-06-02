Η συνολική αξία του ελληνόκτητου στόλου διαμορφώθηκε στις 26 Μαΐου στα 204 δισ. δολάρια

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκε η αξία του ελληνόκτητου στόλου, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 200 δισ. δολαρίων, την ώρα που οι Έλληνες εφοπλιστές εδραιώνουν την κυριαρχία τους στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων.

Τα τελευταία στοιχεία των Clarksons και VesselsValue, που δημοσιοποιούνται ενόψει των Ποσειδωνίων 2026, καταγράφουν την Ελλάδα στην κορυφή της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, ακόμη και πάνω από την Κίνα σε όρους αξίας στόλου τάνκερ.

Σύμφωνα με την Clarksons, η συνολική αξία του ελληνόκτητου στόλου διαμορφώθηκε στις 26 Μαΐου στα 204 δισ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 183 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί κατά την προηγούμενη διοργάνωση των Ποσειδωνίων, πριν από δύο χρόνια. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται κυρίως στις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων, αλλά και στη σημαντική άνοδο των αξιών των δεξαμενόπλοιων, η οποία έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Τα στοιχεία της VesselsValue αναδεικνύουν την ελληνική υπεροχή στον κλάδο των τάνκερ, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος δεξαμενόπλοιων αποτιμάται σε 66,38 δισ. δολάρια, έναντι περίπου 39 δισ. δολαρίων του κινεζικού στόλου. Παράλληλα, οι Έλληνες εφοπλιστές διατηρούν και το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών παγκοσμίως, με υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοια αξίας σχεδόν 40 δισ. δολαρίων, τη στιγμή που οι αντίστοιχες κινεζικές παραγγελίες υπολείπονται των 10 δισ. δολαρίων.

Η δυναμική της αγοράς παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με τη Veson Nautical, τα ημερήσια ναύλα ενός έτους εξακολουθούν να κινούνται περίπου 136% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι αξίες των πλοίων τύπου aframax βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τον ναυτιλιακό «υπερκύκλο» του 2008.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ελληνική παρουσία στις κατηγορίες suezmax και aframax, όπου οι ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες διατηρούν παραδοσιακά ισχυρά μερίδια αγοράς. Αν και η Κίνα διαθέτει οριακά μεγαλύτερη αξία εν ενεργεία στόλου VLCC, οι Έλληνες κυριαρχούν στις νέες παραγγελίες πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων, με παραγγελίες που ξεπερνούν τα 12 δισ. δολάρια, έναντι λιγότερων από 4 δισ. δολαρίων για τους Κινέζους ανταγωνιστές τους.

Πέρα από τα δεξαμενόπλοια, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα και στα υπόλοιπα βασικά ναυτιλιακά segments. Η αξία του εν ενεργεία στόλου bulk carriers υπερβαίνει τα 66 δισ. δολάρια, ενώ τα υπό ναυπήγηση πλοία της κατηγορίας αποτιμώνται σε 8,2 δισ. δολάρια. Στα πλοία μεταφοράς αερίου, η αξία του στόλου ξεπερνά τα 32 δισ. δολάρια, με νέες παραγγελίες ύψους 17 δισ. δολαρίων, ενώ στα containerships η αξία του εν ενεργεία στόλου υπερβαίνει τα 18 δισ. δολάρια και των υπό ναυπήγηση πλοίων τα 15 δισ. δολάρια.