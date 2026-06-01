Σαφή θέση υπέρ της αποκατάστασης της ομαλής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ έστειλαν πολιτικοί παράγοντες και κορυφαία στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας από την έναρξη των Ποσειδωνίων, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες και εγγυήσεις ασφαλείας για την επανεκκίνηση των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Το θέμα κυριάρχησε στις συζητήσεις του συνεδρίου της Capital Link και των παράλληλων εκδηλώσεων που σηματοδότησαν την έναρξη της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στη ναυσιπλοΐα, τους ναυτικούς και το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκεζ, ανέφερε ότι ενδεχόμενη εκεχειρία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επανενεργοποίηση του πλαισίου απομάκρυνσης πληρωμάτων από τη ζώνη της σύγκρουσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν επίσημες εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όπως τόνισε, η προστασία των ναυτικών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Heidmar Maritime Holdings, Πάνκατζ Κάνα, υπογράμμισε ότι η αγορά χρειάζεται ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο που να καθορίζει με ακρίβεια τις συνθήκες εισόδου και εξόδου των πλοίων από την περιοχή. Όπως σημείωσε, ακόμη και στην περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παραμένει ασαφές το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πλοίο της εταιρείας του παραμένει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο τους τελευταίους τρεις μήνες, επισημαίνοντας το ανθρώπινο κόστος για τα πληρώματα που στερούνται σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την εξέλιξη της κρίσης, τονίζοντας ότι οι συγκρούσεις κλιμακώνονται εύκολα αλλά επιλύονται δύσκολα. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για εξεύρεση λύσης, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αποδεχθεί περιορισμούς στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων και ότι η ναυτιλία, οι ναυτικοί και το παγκόσμιο εμπόριο δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Την ανάγκη άμεσου τερματισμού της σύγκρουσης επεσήμανε και ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading, Βαγγέλης Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κόστος των πολεμικών συγκρούσεων μετακυλίεται τελικά στους καταναλωτές παγκοσμίως. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα είναι βιώσιμο για όλες τις πλευρές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ιδρυτής των Dynacom Tankers Management, Dynagas και Sea Traders, Γιώργος Προκοπίου, χαρακτήρισε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας θεμελιώδη αρχή του διεθνούς εμπορίου, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς ή πρόσθετα βάρη στη διέλευση των πλοίων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρά ελληνική ναυτική παράδοση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαχρονικά αντιστεκόταν στους αποκλεισμούς των θαλάσσιων οδών.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Centrofin Management, Γιάννης Προκοπίου, προειδοποίησε ότι η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης δεν αρκεί για να καταστήσει ασφαλή τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υπογράμμισε, η ναυτιλιακή βιομηχανία εξακολουθεί να στερείται σαφών κανόνων εμπλοκής και λειτουργίας απέναντι στις δύο βασικές πλευρές της κρίσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.

Οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων της ναυτιλίας ανέδειξαν την κοινή θέση του κλάδου ότι η αποκλιμάκωση της έντασης δεν αρκεί από μόνη της για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Όπως υπογράμμισαν, απαιτείται ένα ξεκάθαρο και αξιόπιστο πλαίσιο ασφαλείας που θα επιτρέψει στα πλοία να επιστρέψουν με ασφάλεια σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.