Νέα γυναικοκτονία- μιας 39χρονης- σημειώθηκε στην Καλαμάτα όπου ο σύζυγός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Ωστόσο, οι γείτονες που κάλεσαν στην Αστυνομία, άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν το θύμα που έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι.

Την ίδια ώρα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Το χρονικό

Με ένα κουζινομάχαιρο ο δράστης, χτύπησε στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη γυναίκα του που άφησε την τελευταία της πνοή στη κρεβατοκάμαρα τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φονικό.

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στις 01:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές, που καλούσαν σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Τροχαίας, έφτασαν στις 01:52, με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, και μετά από εντολές τους ο συζυγοκτόνος άνοιξε, φέροντας στα ρούχα που φορούσε διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας τους, νεκρή την 39χρονη με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι.

Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 41χρονος ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για το πώς έγιναν όλα.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας, που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στη πλάτη στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Tα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιο τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους, και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Σοκαρισμένοι είναι οι αστυνομικοί από τις ποσότητες αίματος και τα πολλαπλά χτυπήματα που έφερε στο άψυχο σώμα της η άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τον τελευταίο καιρό είχαν πυκνώσει οι τσακωμοί ανάμεσα στο ζευγάρι. Όπως αναφέρουν, άκουγαν περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία δεν είχε καμία καταγγελία στο ΑΤ της Καλαμάτας για ενδοοικογενειακή βία, ενώ κανένας από τους δύο δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Πηγή ΕΡΤ