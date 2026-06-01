Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ αναμένονται και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται γύρω από τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, με τον 41χρονο σύζυγό της να έχει ομολογήσει την πράξη του και να περιγράφει στις αρχές τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε συχνές εντάσεις και καβγάδες, ενώ ισχυρίστηκε πως υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Κατά την κατάθεσή του, ο 41χρονος φέρεται να ανέφερε ότι ξύπνησε και είδε την 39χρονη να βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Όπως υποστήριξε, ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά την οποία κατάφερε να της πάρει το όπλο και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε θανάσιμα.

Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού, φέροντας πολλαπλά τραύματα σε σώμα και κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετά τη δολοφονία ο δράστης φέρεται να τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια του θύματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γείτονες άκουσαν φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια από το σπίτι του ζευγαριού και ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τη 39χρονη νεκρή στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».