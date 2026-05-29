Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μαχαιρωμένος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/05) ένας 67χρονος άνδρας στην περιοχή του Ευόσμου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Ολύμπου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο χάρη τις προσπάθειες των γιατρών επανήλθε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ένας 38χρονος, ο οποίος είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου, ενώ αμφότεροι είναι χρήστες ναρκωτικών.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κορδελιού - Ευόσμου.