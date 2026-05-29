Ανάμεσα στα «αγκάθια» η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων.

Η σύσκεψη που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τη συμφωνία με το Ιράν κράτησε περίπου δύο ώρες, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στο Truth Social τη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να πάρει την «τελική απόφαση» επί του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε και 6 όρους.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε, αλλά ο πρόεδρος δεν αποφάσισε για κάποια συμφωνία με το Ιράν, είπες τους New York Times υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος. Η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι είναι κοντά σε συμφωνία, αλλά υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα ζητήματα που συζητιούνται, ανάμεσά τους η αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Στην ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, έδινε την εικόνα ότι ουσιαστικά εκκρεμούσε μόνο το δικό του «πράσινο φως» για τη συμφωνία. Ωστόσο, γρήγορα πηγές από την Τεχεράνη τον διέψευσαν, κάνοντας λόγο για παραποίηση του προσχεδίου του μνημονίου κατανόησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία θα προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, με τη βοήθεια της Τεχεράνης, προκειμένου να καταστραφεί. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκεΐ δήλωσε ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις είναι περιορισμένες και δεν περιλαμβάνουν το ζήτημα των πυρηνικών.

Τι υποστήριξε ο Τραμπ στην ανάρτηση

Στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά σε όρους που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, το οποίο θα βγάλουν οι ΗΠΑ από τις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις- μαζί με το Ιράν- και θα καταστραφεί, σύμφωνα με τον ίδιο

Για τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, ότι το Ιράν θα απομακρύνει τις νάρκες και θα αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Εξάλλου, τόνισε πως «δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεοτέρας», όπως και ότι έχουν συμφωνηθεί κι άλλοι όροι, μικρότερης σημασίας.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι νάρκες (βόμβες), εάν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε αφαιρέσει, μέσω πυροδότησης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση και/ή πυροδότηση τυχόν ναρκών που έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές).

Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά του Ορμούζ, χάρη στον καταπληκτικό και άνευ προηγουμένου ναυτικό αποκλεισμό μας- ο οποίος τώρα θα αρθεί- μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία “επιστροφή στο σπίτι”. Πείτε χαιρετίσματα στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειες από εμένα, τον αγαπημένο σας πρόεδρο.

Το εμπλουτισμένο υλικό, που κάποιες φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, το οποίο είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, σε βουνά που σχεδόν έχουν καταρρεύσει, κάτι που προκάλεσε η ισχυρή επίθεσή μας με βομβαρδιστικά Β2 πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ (οι οποίες όπως συμφωνήθηκε είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει) σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί.

Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεοτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ λιγότερο σημαντικά.

Θα κάνω τώρα συνάντηση, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να πάρω την τελική απόφαση».

Fars: Οι Ιρανοί απαιτούν να αποδεσμευτούν 12 δισ., καμία διαπραγμάτευση μέχρι να δοθούν τα χρήματα

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, αφού σύμφωνα με πηγές του Fars οι Ιρανοί απαίτησαν την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

«Μείγμα αλήθειας και ψέματος», χαρακτήρισαν την ανάρτηση του Τραμπ πηγές του ιρανικού πρακτορείου Fars, υποστηρίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης, με στόχο να κηρύξει μια «ψεύτικη νίκη».

Το μνημόνιο κατανόησης «είναι στις τελικές φάσεις έγκρισης από το Ιράν και ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση», σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Από τα βασικά που ανέφεραν στο Fars είναι πως η Τεχεράνη «θα λάβει αμέσως 12 δισεκατομμύρια δολάρια», από αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων.

Ακόμα, οι ιρανικές πηγές διέψευσαν την αναφορά του Αμερικανού προέδρου περί καταστροφής του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, ισχυρισμό που χαρακτήρισαν «θεμελιωδώς αβάσιμο».

Σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ, οι ιρανικές πηγές ανέφεραν στο Fars ότι θα ανοίξουν αφού πρώτα αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ακόμα, είπαν ότι το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού θα γίνει «σύμφωνα με ρυθμίσεις που θα καθορίσει» η Τεχεράνη, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «παρακολούθηση και επιθεώρηση πλοίων, παροχή υπηρεσιών και μέτρα ασφαλείας».

Εξάλλου, οι πηγές από την Τεχεράνη τόνισαν ότι το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, κάτι στο οποίο δεν έκανε αναφορά ο Τραμπ στην ανάρτηση.