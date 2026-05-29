Για απειλές προς συμπατριώτες τους, οι οποίοι αντιτίθενται στο καθεστώς της Τεχεράνης, διώκονται δύο Ιρανοί που διαμένουν στην Ιταλία, έπειτα από έρευνα που διέταξαν οι εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου.

Σύμφωνα με ένταλμα έρευνας εννέα σελίδων που παρουσίασε το Reuters, οι εισαγγελείς υποπτεύονται τους δύο άνδρες για βαριές απειλές, καθώς και για σύσταση οργάνωσης με σκοπό την τρομοκρατία και την ανατροπή της δημοκρατίας. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες αρκετών Ιρανών πολιτών που ζουν στην Ιταλία.

Σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ένταλμα, Ιρανή αντιφρονούσα κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα στο οποίο της ανέφεραν πως είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή υποστήριζε την αντιπολίτευση και ότι θα δημευόταν η περιουσία της στο Ιράν.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο υπόπτους διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram μέσω του οποίου εκτόξευε απειλές θανάτου εναντίον όσων επιθυμούσαν την άνοδο στην εξουσία του Ρεζά Παχλαβί, εξόριστου γιου του πρώην Σάχη του Ιράν.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι και οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι κατονομάζονται ως Τζαλιλιάν Φαρσίντ και Αντίμπ Ανσάρι Ροχουλάχ, ήταν γνωστό πως επισκέπτονταν ισλαμικό κέντρο στο Μιλάνο που ανήκει στο ιρανικό προξενείο.

Οι φερόμενες απειλές σημειώθηκαν την περίοδο των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στο Ιράν τον Ιανουάριο, καθώς και κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας αντιφρονούντων έξω από το ιρανικό προξενείο στο Μιλάνο τον Μάρτιο.

Καθώς οι εντάσεις επεκτείνονται και στην Ευρώπη, οι αρχές έχουν αναφερθεί σε πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν σε αρκετά περιστατικά φέτος, μεταξύ των οποίων εμπρηστικές επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων στο Λονδίνο και αποτροπή επίθεσης στα γραφεία της Τράπεζας της Αμερικής στο Παρίσι.