Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι δηλώσεις Κόκκαλη.

Στο ενδεχόμενο επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intracom Holdings, Σωκράτης Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικών αποφάσεων το προσεχές διάστημα, εφόσον ωριμάσουν ορισμένες από τις επενδύσεις του ομίλου.

Ο επικεφαλής της Intracom Holdings στάθηκε ιδιαίτερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στις αγορές.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία καλείται να λειτουργήσει σε ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμόζοντας τη στρατηγική της με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσης για τους μετόχους.

«Σίγουρα θα εξετάσουμε και το θέμα της επιστροφής κεφαλαίου το προσεχές διάστημα, όταν ωριμάσουν κάποιες από τις επενδύσεις μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι συμμετοχές και τα έργα του ομίλου θα συνεχίσουν να αποδίδουν υπεραξίες τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 15,048 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή και μερισματική απόδοση 5%. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 22α Ιουνίου 2026, ενώ η καταβολή του προς τους μετόχους θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου.