Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Intralot στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία του προέδρου της εταιρείας Σωκράτη Κόκκαλη, ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Intralot», ανέφερε ο κ. Κόκκαλης, σημειώνοντας ότι η εταιρεία συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας. Τόνισε ότι στόχος της διοίκησης είναι «να είναι ευχαριστημένοι όλοι οι μέτοχοι, μικροί και μεγάλοι», επισημαίνοντας ότι «το Χρηματιστήριο είναι ο πνεύμονας της οικονομίας».

Ο πρόεδρος της Intralot αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον κ. Σου Κιμ και παρουσίασε τη νέα διοικητική ομάδα, στην οποία ο κ. Ρόμπσον αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, ενώ στη διοίκηση συμμετέχει και ο κ. Νικολακόπουλος. Έκανε επίσης αναφορά στον Κώστα Αντωνόπουλο, συνεργάτη του από την ίδρυση της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, υπογράμμισε ότι η Intralot έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 2,3 δισ. ευρώ και χαρακτήρισε την εταιρεία παράδειγμα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Χρηματιστηρίου, μέσω του οποίου έχει αντλήσει συνολικά πάνω από 880 εκατ. ευρώ τα τελευταία 26 χρόνια.

Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 390 εκατομμύρια μετοχές από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και 873,7 εκατομμύρια μετοχές που έλαβαν οι μέτοχοι της Bally’s για την εξαγορά της εταιρείας από την Intralot. Μαζί με τις 604 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 1,86 δισεκατομμύρια. Με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 1,16 ευρώ, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 2,17 δισ. ευρώ.

Το νέο ενιαίο σχήμα Intralot–Bally’s αναμένεται να έχει συνολική αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.