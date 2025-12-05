Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν αποδυναμώνουν τον αγώνα του αγροτικού κόσμου που παραμένει στους δρόμους με χιλιάδες τρακτέρ.

Η κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα δεν πτοεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους που παραμένουν στα μπλόκα τα οποία έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία τη χώρας και τις επόμενες ώρες και μέρες αναμένεται να ενισχυθούν.

Δυναμώνουν τα μπλόκα σε Νίκαια, Ε65 και Τρίκαλα

Μόνο στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Φωτό: Thanasis Kaliakoudas / SOOC

Όλο και περισσότερα τρακτέρ καταφθάνουν στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας στην ΠΑΘΕ. Αγρότες από τα γύρω χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας έχουν ξεσηκωθεί και ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θέτοντας ζήτημα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-depsgzl59v6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depo0y52xtcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μεγαλειώδες είναι και το μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2.000 τρακτέρ.

Στα διόδια του Λόγγου στον Ε-65 παραμένει ισχυρό το μπλόκο των Τρικάλων, με 500 τρακτέρ.

Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Χθες το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depo916f8sx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν χθες τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Φωτό: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Εστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Μαλγάρα

Στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, με τη συμμετοχή 300 τρακτέρ. Για περίπου μιάμιση ώρα κάθε μέρα οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Εκεί, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και μέσα στις γιορτές, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq0yvmrmfjd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την Παρασκευή στήνονται νέα μπλόκα στο νομό Θεσσαλονίκης. Αγρότες της Ανατ. Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ αγρότες της Πιερίας θα βγουν με τα τρακτέρ τους στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης.

Το Σάββατο στήνεται το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Λαγκαδά

Το προσεχές Σάββατο, 6/12, οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά προχωρούν στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 6/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την Ασσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depmtv0nyug9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου και δυναμικού μπλόκου που θα σηματοδοτεί την παρουσία και τη συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στις ευρύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι παραγωγοί δεν αποκλείεται να συντονίσουν τις δράσεις τους με τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενιαίας φωνής και της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεών τους.

Ημαθία - Κομοτηνή

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Απέκλεισαν για λίγο τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, προχώρησαν χθες βραδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους, σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

Φωτό: APOHXOS.GR / EUROKINISSΙ