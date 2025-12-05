Για να γιορτάσει τον πρώτο του αιώνα και να χαράξει πορεία για τον επόμενο.

Από την ίδρυσή της το 1926 ως ένα δημιουργικό hot shop στη Montmarte, μέχρι τη διεθνή της επέκταση, την αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας, και τη σημερινή της θέση ως ο μεγαλύτερος διαφημιστικός όμιλος στον κόσμο, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Publicis έχει αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια.

Αλλά μια παράδοση δεν έχει αλλάξει: οι ετήσιες Ευχές.

Και φυσικά, η καλύτερη επιλογή για να ετοιμάσει τις ευχές για τον νέο μας αιώνα, δεν ήταν άλλη από την Publicis Conseil, την εταιρεία που δημιούργησε ο ιδρυτής μας, Marcel Bleustein Blanche.

Σκηνές ζωντανής δράσης και πραγματικοί ηθοποιοί συνδυάζονται με την τελευταία λέξη της παραγωγής AI, από τις ιδιόκτητες πλατφόρμες και εργαλεία του Groupe, για να αφηγηθούν την ιστορία του πρωτοποριακού πνεύματος, των ατελείωτων καινοτομιών και της ανθεκτικότητας που μας επέτρεψαν να αντέξουμε τον πόλεμο, τη φωτιά, τις οικονομικές κρίσεις, τις τεχνολογικές επαναστάσεις και μια παγκόσμια πανδημία κατά τη διάρκεια των πρώτων μας εκατό ετών και μας τοποθετούν στη θέση του οδηγού, για να συνεχίζουμε να ηγούμαστε και να επανεφευρίσκουμε την βιομηχανία της επικοινωνίας, καθώς εισερχόμαστε στον επόμενο αιώνα μας - ό,τι κι αν επιφυλάσσει.

Ανακαλύψτε την ιστορία του λιονταριού που δεν τα παρατάει ποτέ ΕΔΩ

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το αποκλειστικό ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια της Publicis, με τη συμμετοχή των Elizabeth Badinter, Maurice Lévy και Arthur Sadoun.

Ο Arthur Sadoun, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Publicis Groupe, σχολίασε: «Το 2026 θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμάς, καθώς συμπληρώνουμε τον πρώτο μας αιώνα.

Ένας αιώνας όπου μετατρέψαμε ένα μικρό δημιουργικό hot shop στη Montmarte στον μεγαλύτερο διαφημιστικό όμιλο τα τελευταία δύο χρόνια.

Ένας αιώνας που είδε το Groupe να αναδύεται από τις στάχτες του - μερικές φορές κυριολεκτικά - τρεις φορές και να επανεφευρίσκει τον εαυτό του πολλές περισσότερες.

Είναι αυτό το πνεύμα ανθεκτικότητας που μας χαρακτηρίζει για 100 χρόνια και που αποτυπώνεται στις Ευχές μας: ένα λιοντάρι ποτέ δεν τα παρατάει.

Το 2026 θα είναι επίσης η χρονιά που θα εισέλθουμε στον δεύτερο αιώνα μας, η αρχή του οποίου θα καθοριστεί αναμφίβολα από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ταινία είναι μια ανθρώπινη, ιστορική και τεχνολογική οδύσσεια, που συνδυάζει τα καλύτερα δημιουργικά μας μυαλά με τις απαράμιλλες ικανότητές μας στην παραγωγή AI, για να ενσωματώσει την πεποίθησή μας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι οι άνθρωποί μας.»