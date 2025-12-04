Μεγάλος όγκος νερού και έντονες καταιγίδες θα φέρει η κακοκαιρία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη. Σύμφωνα με το Κλέαρχο Μαρουσάκη θα «χτυπήσει» την Αττική τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Σιγά σιγά το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά - βορειοανατολικά και περιμένουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κυρίως από το μεσημέρι - απόγευμα σήμερα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, να ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα κυρίως προς την ανατολική και νότια χώρα.

Αυτές οι περιοχές είναι:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Αττικοβοιωτία

κεντρική και νότια Εύβοια

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Τα φαινόμενα εκεί θα γίνουν ιδιαίτερα έντονα. Οι βροχες θα συνοδεύονται από μεγάλες ραγδαιότητες. Θα είναι ισχυρές οι καταιγίδες, μπορεί να συνοδεύονται και από χαλάζει αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ολόκληρος ο νομός της Αττικής μπαίνει στο βαθύ κόκκινο από τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Αυτό θα είναι ουσιαστικά το πρώτο ισχυρό κύμα της κακοκαιρίας που τοποθετείται ουσιαστικά από σήμερα το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Την Παρασκευή θα μετατοπιστεί στα βόρεια - βορειοανατολικά και με μεγάλη σφοδρότητα θα απασχολήσει τη περιοχή της Θεσσαλίας. Θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.Θα επηρεαστεί η περιοχή των Σποράδων, ολόκληρη η Εύβοια, Τα φαινόμενα θα φθάσουν μέχρι και την κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική και θα εκτονωθεί προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχουμε μπροστά μας τρεις ημέρες με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτή όμως τη φορά ο επικίνδυνος καιρός θα εστιάζεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Δεν αποκλείεται στο τελείωμά της αυτή η κακοκαιρία να αφήσει ακόμα και 200 με 250 τόνους νερού ανά στρέμμα, τιμές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικότερα προβλήματα. Αυτός ο όγκος κατά περιόδους θα πέφτει με μεγάλη ραγδαιότητα.

Μέσα στο Σάββατο, σιγά σιγά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο νοτιοανατολικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί περιμένουμε την ολοκλήρη της δράσης αυτής της επικίνδυνης κακοκαιρίας και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή καθώς θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο καιρός στην Αττική

Ο καιρός θα βαρύνει σημαντικά από το απόγευμα και στη συνέχεια. Περιμένουμε διαδοχικά κύματα βροχών και καταιγίδων να επηρεάζουν τον νομό Αττικής και απο τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Η σημερινή νύχτα θα είναι πολύ δύσκολη και η αυριανή ημέρα θα είναι επίσης ιδιαίτερα δύσκολη.

Το προγνωστικό σύστημα θέλει τοπικά να πέφτει όγκος νερού στους 80 με 120 τόνους ανά στρέμμα. Ειναι τιμές που μπορεί να δημιουργήσου σημαντικά προβλήματα αν σκεφτείτε οτι στο προηγούμενο κύμα έπεσαν συνολικά 40 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Περιμένουμε δηλαδή τον τριπλάσιο όγκο νερού σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή.

Ο υδράργυρος μέχρι 17 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη από αύριο στην Χαλκιδική απο το μεσημέρι και στη συνέχεια θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Γενικά θα είναι μια βροχερή ημέρα.

Από την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία και θα είναι πιο ήπιες ουσιαστικά οι βροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep6lbz8ktpt?integrationId=40599y14juihe6ly}