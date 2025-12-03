Ακραίες καιρικές συνθήκες για 48 ώρες. Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική. Αναλυτικά πρόγνωση Μαρουσάκη.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έρχεται τις αμέσως επόμενες ώρες στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις σφοδρές βροχές και τις καταιγίδες ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Δυτική Ελλάδα με βροχοπτώσεις να πλήττουν την Κέρκυρα. Βροχές εκδηλώνονται και προς τη δυτική-ηπειρωτική χώρα.

Σιγά-σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται πιο ανατολικά και θα επηρεάσει με μεγάλη σφοδρότητα και τα ανατολικά τμήματα, όπως Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό/νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, περιμένουμε κυρίως αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή το κύμα κακοκαιρίας να εκτονώσει τη μεγαλύτερη έντασή του σε περιοχές που βρίσκονται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τον Κ. Μαρουσάκη, ο Δεκέμβριος παραλαμβάνει τη σκυτάλη από ένα βροχερό Νοέμβριο και θα συνεχίσει και τις επόμενες αρκετές ημέρες να δίνει το ίδιο καιρικό μοτίβο, δηλαδή πολλές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες ακόμη και πολλά χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα.

Σήμερα, Τετάρτη ξεκινάει η κακοκαιρία από τη δυτική Ελλάδα. Ήδη στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά υπάρχουν αυξημένς συννεφιές που συνοδεύονται με βροχές ακόμα και καταιγίδες.

Σιγά-σιγά, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να επηρεαστεί το σύνολο του ηπειρωτικού κορμού και να φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι το δυτικό και νότιο Αιγαίο, δηλαδή μέχρι και τις δυτικές Κυκλάδες, αλλά και προς την περιοχή της Κρήτης.

Εχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο δημιουργεί ανέμους ανατολικής/νοτιοανατολικής συνιστώσας και αυτός ο άνεμος είναι ιδιαίτερα υετοφόρος για την ανατολική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα φθάσουν περίπου τα 7 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα είναι ανεβασμένες, με εξαίρεση τα πιο βόρεια τμήματα, π.χ. Φλώρινα, όπου ο υδράργυρος θα είναι κοντά στο 0.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα η θερμοκρασία ξεκινάει από τους 8-10 βαθμούς Κελσίου και θα φθάνει ακόμα και τους 17.

Εκεί όπου σήμερα ο καιρός θα είναι αρκετά κλειστός, όπου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνά τους 14 - 16 βαθμούς κελσίου. Στα νοτιοανατολικά τμήματα θα δούμε θερμοκρασίες έως 20 βαθμούς Κελσίου γιατί εκεί το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να ασκεί επίδραση κυρίως από αύριο.

Συναγερμός στην Αττική

Στον νομό Αττικής έχουμε ήδη συννεφιές και σιγά-σιγά θα αυξηθούν και κυρίως από το απόγευμα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν βροχές.

Οι ημέρες που θέλουν προσοχή για τον νομό Αττικής είναι η Πέμπτη (από το μεσημέρι και μετά) και η Παρασκευή (καθ'όλη τη διάρκεια). Τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, «ο νομός Αττικής δίνει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεπεράσει όσον αφορά το συγκεντρωτικό όγκο νερού ακόμα και τους 100-120 τόνους ανά στρέμμα».

Είναι τιμές που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στον νομό Αττικής, κυρίως την Παρασκευή.

Στη Θεσσαλονίκη το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει μάλλον με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε κατά διαστήματα βροχερό καιρό, αλλά δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα.

«Επικίνδυνες» καιρικά Πέμπτη και Παρασκευή

Αύριο Πέμπτη, θα βλέπουμε τα έντονα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και νότια χώρα. Περιμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά. Θα επηρεαστεί και η νότια νησιωτική χώρα, η νότια Πελοπόννησος, η περιοχή της Κρήτης. Σιγά-σιγά η κακοκαιρία θα μετατοπίζεται πιο ανατολικά. Από το μεσημέρι ο βαρύς καιρός θα μεταφέρεται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά τμήματα: Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Χαλκιδική, οι Κυκλάδες (θα είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα) και στη συνέχεια Κρήτη, νοτιοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο.

Προς τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία αναμένονται 150-200 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Στην Αττική πιθανόν να ξεπεράσουν τους 120 τόνους ανά στρέμμα, όπως και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο (100 τόνοι νερού).

Υπάρχει κίνδυνος για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, ακόμα και έντονους κεραυνούς, με δυνατούς ανέμους.

Σάββατο και Κυριακή οι εντάσεις των φαινομένων μειώνονται, με την κακοκαιρία να επιμένει στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Πέμπτη και Παρασκευή είναι δύο επικίνδυνες μέρες για τα ανατολικά τμήματα.

