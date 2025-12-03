Goldair Handling, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων, ανακοίνωσε νέα κύματα προσλήψεων σε αρκετά αεροδρόμια της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ζητούμενες ειδικότητες
Οι θέσεις που αναζητούνται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα — από εργασίες υποδοχής επιβατών έως τεχνικές ή υποστηρικτικές.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των ειδικοτήτων είναι:
- Υπάλληλοι εξυπηρέτησης επιβατών / Check-in Agents / Agents εξυπηρέτησης αιθουσών
- Υπάλληλοι αιθουσών lounge / Lounge Agents / Lounge Cleaners
- Φορτοεκφορτωτές αεροσκαφών (Aircraft Loaders / Cargo Loaders)
- Οδηγοί (Drivers)
- Τεχνίτες ή τεχνικοί του εξοπλισμού και οχημάτων (π.χ. ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων GSE)
- Προσωπικό υποστήριξης πτήσεων (Flight Operations Support Agent)
- Διοικητικές / υποστηρικτικές θέσεις (π.χ. βοηθός λογιστή — Assistant Accountant)
Εν ολίγοις, η Goldair δεν περιορίζεται μόνο σε «παραδοσιακές» εργασίες ― αναζητά τόσο προσωπικό με «front-line» επαφή με επιβάτες όσο και τεχνικό – logistic προσωπικό για λειτουργίες στο έδαφος.
Μισθοί και παροχές
Ανάλογα με τη θέση και το είδος απασχόλησης (πλήρες ωράριο, μερική απασχόληση κ.λπ.), οι αποδοχές στην Goldair κυμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα:
Για ρόλους όπως Check-in Agent (υπάλληλος εξυπηρέτησης επιβατών) οι αποδοχές μπορούν να είναι από 1.040 ευρώ έως 1.200 ευρώ.
Σε άλλες αγγελίες (π.χ. για Aircraft Loaders) η μισθοδοσία ξεκινάει από 850 και φθάνει ακόμα και τα 1.400 ευρώ.
Η εταιρεία αναφέρει ότι προσφέρει «ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών», καθώς και δυνατότητες εσωτερικής εξέλιξης, εκπαίδευσης, πρόσβασης σε προσφορές/εκπτώσεις συνεργαζόμενων εταιρειών και — σε ορισμένες περιπτώσεις — παροχές όπως μηνιαία κάρτα μετακίνησης ή κάρτα καυσίμων.