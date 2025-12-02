Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 4/12.

Προσλήψεις συνολικά 254 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το υπ. Παιδείας.

Ειδικότερα, πρόκειται για 168 και 86 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η πρώτη κατηγορία αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 105 εκπαιδευτικoί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 25 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 1 εκπαιδευτικός στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 37 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν με την παρούσα διαδικασία θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 5160/2024 (Α΄195).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, απευθείας στην σχολική μονάδα /ΚΕΔΑΣΥ πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους κλάδους ΕΕΠ και ΠΕ87.02.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 2

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 83

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 1

Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ τα ονόματα