Μόνιμες θέσεις εργασίας στην Υγεία.

Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις για τ ην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2026, η οποία αφορά μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα η 2Κ/2026 αφορά 1.696 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ).

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους ΤΕ και ΔΕ.

Οι ειδικότητες για ΤΕ

ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ειδ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων - 4 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων - 136 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Οδοντοτεχνιτών - 2 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας - 111 θέσεις

ΤΕ Διαιτολογίας Ειδ. ΤΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Και Πρόνοιας - 35 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού - 20 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Λογιστικού - 21 θέσεις

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Ειδ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας - 124 θέσεις

ΤΕ Εργοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Εργοθεραπείας - 6 θέσεις

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - 28 θέσεις

ΤΕ Λογοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Λογοθεραπείας - 1 θέσεις

ΤΕ Μαιευτικής Ειδ. ΤΕ Μαιευτικής - 223 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 6 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών - 1 θέση

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 2 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - 2 θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής Ειδ. ΤΕ Πληροφορικής (Software Ή Hardware) - 12 θέσεις

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων - 2 θέσεις

ΤΕ Φυσικοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας - 99 θέσεις

Οι ειδικότητες για ΔΕ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων - 157 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Ειδ. ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - 6 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Ειδ. ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου - 32 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού - 125 θέσεις

ΔΕ Κλιβανιστών - Απολυμαντών - Αποστειρωτών Ειδ. ΔΕ Κλιβανιστών - Απολυμαντών - Αποστειρωτών - 17 θέσεις

ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών - 1 θέσεις

ΔΕ Πληροφορικής Ειδ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - 3 θέσεις

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) - 303 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΔΕ Μαγείρων - 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών) - 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Δομικών Εργων - 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 19 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών - 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών - 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Θερμαστών - 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων - 7 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) - 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών - 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ψυκτικών - 5 θέσεις

ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Χειριστών -Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων - 150 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.