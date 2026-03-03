Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις για τ ην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2026, η οποία αφορά μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα η 2Κ/2026 αφορά 1.696 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ).
Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους ΤΕ και ΔΕ.
Οι ειδικότητες για ΤΕ
- ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ειδ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων - 4 θέσεις
- ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων - 136 θέσεις
- ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Οδοντοτεχνιτών - 2 θέσεις
- ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας - 111 θέσεις
- ΤΕ Διαιτολογίας Ειδ. ΤΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
- ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Και Πρόνοιας - 35 θέσεις
- ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού - 20 θέσεις
- ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Λογιστικού - 21 θέσεις
- ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Ειδ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας - 124 θέσεις
- ΤΕ Εργοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Εργοθεραπείας - 6 θέσεις
- ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - 28 θέσεις
- ΤΕ Λογοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Λογοθεραπείας - 1 θέσεις
- ΤΕ Μαιευτικής Ειδ. ΤΕ Μαιευτικής - 223 θέσεις
- ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 6 θέσεις
- ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών - 1 θέση
- ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 2 θέσεις
- ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - 2 θέσεις
- ΤΕ Πληροφορικής Ειδ. ΤΕ Πληροφορικής (Software Ή Hardware) - 12 θέσεις
- ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων - 2 θέσεις
- ΤΕ Φυσικοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας - 99 θέσεις
Οι ειδικότητες για ΔΕ
- ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων - 157 θέσεις
- ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Ειδ. ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - 6 θέσεις
- ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Ειδ. ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου - 32 θέσεις
- ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού - 125 θέσεις
- ΔΕ Κλιβανιστών - Απολυμαντών - Αποστειρωτών Ειδ. ΔΕ Κλιβανιστών - Απολυμαντών - Αποστειρωτών - 17 θέσεις
- ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών - 1 θέσεις
- ΔΕ Πληροφορικής Ειδ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - 3 θέσεις
- ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) - 303 θέσεις
- ΔΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΔΕ Μαγείρων - 4 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών) - 3 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Δομικών Εργων - 5 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 19 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών - 2 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών - 6 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Θερμαστών - 6 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων - 7 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) - 1 θέση
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών - 4 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ψυκτικών - 5 θέσεις
- ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Χειριστών -Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων - 150 θέσεις
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.