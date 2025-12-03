Η δυνατότητα διπλής αναδίπλωσης είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει το νέο Galaxy Z TriFold.

Σε μια εποχή όπου τα smartphones αναζητούν τον επόμενο μεγάλο μετασχηματισμό, η καινοτομία δεν περιορίζεται πλέον στην ταχύτητα ή στη φωτογραφία, αλλά στον ίδιο τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την οθόνη. Είναι η στιγμή όπου η τεχνολογία των αναδιπλούμενων συσκευών δεν βρίκεται πλέον σε πιλοτικό στάδιο, αλλά έχει εξελιχθεί σε νέο πρότυπο χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Samsung επιχειρεί το πιο προχωρημένο βήμα της μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας μια συσκευή που δεν διπλώνει απλώς, αλλά διπλώνει δύο φορές.

Όπως ανακοινώθηκε, η δυνατότητα διπλής αναδίπλωσης είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει το νέο Galaxy Z TriFold. Μια συσκευή που ξεδιπλώνεται δύο φορές για να αποκαλύψει μια οθόνη 10 ιντσών, την πιο καθηλωτική, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που έχει παρουσιάσει ποτέ η Samsung σε smartphone. Με αυτόν τον μορφότυπο πολλαπλής δίπλωσης, το Galaxy Z TriFold συνδυάζει τη φορητότητα ενός λεπτού premium τηλεφώνου με τον χώρο εργασίας ενός μεγαλύτερου καμβά, προσφέροντας ενισχυμένη παραγωγικότητα και κινηματογραφική θέαση σε μία συσκευή.

Η Samsung Electronics Co.Ltd. παρουσίασε τη νέα συσκευή ως αποτέλεσμα δέκα ετών καινοτομίας στην τεχνολογία των αναδιπλούμενων smartphones. Ο TM Roh, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Τμήματος Device eXperience, υπογράμμισε ότι το Galaxy Z TriFold επιλύει μια από τις παλαιότερες προκλήσεις της βιομηχανίας, τη συνύπαρξη φορητότητας, ισχύος και ευελιξίας διευρύνοντας τα όρια του τι είναι εφικτό για εργασία, δημιουργικότητα και σύνδεση εν κινήσει. Ο εσωτερικός αναδιπλούμενος σχεδιασμός προστατεύει την κύρια οθόνη, ενώ ένας έξυπνος μηχανισμός με δονήσεις και ειδοποιήσεις προειδοποιεί για λανθασμένη δίπλωση.

Όπως ανακοινώθηκε, με πάχος μόλις 3,9 χιλιοστά στο λεπτότερο σημείο, η συσκευή ενσωματώνει την πλατφόρμα Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, κάμερα 200MP και τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε foldable της Samsung: ένα σύστημα τριών κυψελών 5.600 mAh, κατανεμημένο ισορροπημένα στα πάνελ για καλύτερη διαχείριση θερμότητας και αντοχή. Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W και συνοδεύεται από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, όπως CT scanning και laser scanning, που επαληθεύουν τη σωστή κατασκευή και ακρίβεια των εσωτερικών εξαρτημάτων. Μια νέα τεχνολογία οθόνης με ενισχυμένη επίστρωση προσθέτει αντοχή στη διπλά αναδιπλούμενη επιφάνεια.

Η οθόνη των 10 ιντσών αποτελεί τον πυρήνα της εμπειρίας, καθώς λειτουργεί σαν τρία smartphones 6,5 ιντσών ενωμένα σε έναν χώρο. Η συσκευή υποστηρίζει multitasking με τρεις εφαρμογές σε μορφή πορτρέτου δίπλα-δίπλα, πολλαπλά παράθυρα και βελτιστοποιημένες εκδόσεις γνωστών εφαρμογών όπως My Files και Samsung Health. Παράλληλα, για πρώτη φορά σε smartphone, ενσωματώνει αυτόνομη λειτουργία Samsung DeX, επιτρέποντας έως τέσσερις χώρους εργασίας με πέντε εφαρμογές ο καθένας και δυνατότητα επέκτασης της εμπειρίας σε δεύτερη οθόνη μέσω Extended Mode. Με προσθήκη ποντικιού και πληκτρολογίου Bluetooth, μετατρέπεται σε φορητό σταθμό εργασίας. Το Galaxy Z TriFold διαθέτει επίσης το Gemini Live με πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη που κατανοεί όσα βλέπει, λέει και κάνει ο χρήστης, παρέχοντας άμεσες απαντήσεις και συμβουλές χωρίς αλλαγή εφαρμογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την ψυχαγωγία, η κύρια οθόνη 10 ιντσών Dynamic 2X AMOLED με 120Hz και φωτεινότητα έως 1.600 nits προσφέρει άνετη θέαση ταινιών και βίντεο, με ελαχιστοποιημένες πτυχώσεις και απρόσκοπτη εικόνα. Το Galaxy Z TriFold θα κυκλοφορήσει στις 12 Δεκεμβρίου 2025 στην Κορέα και ακολούθως σε παγκόσμιες αγορές, με επιπλέον παροχή 6μηνης πρόσβασης στο Google AI Pro και 2TB αποθήκευσης στο cloud.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ