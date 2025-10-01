Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε τη στρατηγική της στην αγορά B2B, τις λύσεις AI και SmartThings και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων

ην ολοκληρωμένη στρατηγική της για τον επιχειρηματικό τομέα παρουσίασε η Samsung Electronics Hellas σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με επίκεντρο την καινοτομία και την απλοποίηση των λειτουργιών, η εταιρεία ανέδειξε τις λύσεις που διαμορφώνουν την επιχείρηση του μέλλοντος, απαντώντας σε σύγχρονες προκλήσεις όπως η ασφάλεια, η διαχείριση κόστους, η ταχεία λήψη αποφάσεων, η ανάγκη για ενοποιημένες διεργασίες και αποτελεσματικότητα. Ακόμη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις της αγοράς B2B, τα οφέλη της τεχνολογίας AI για τις επιχειρήσεις, καθώς και τα πλεονεκτήματα της επιλογής της Samsung ως στρατηγικού, ενιαίου συνεργάτη.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Hansoo Kim, δήλωσε: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται διαχρονικά από ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα και φιλοδοξία. Αποστολή μας στη Samsung είναι να ενδυναμώσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις με ασφαλείς, συνδεδεμένες και καθοδηγούμενες από την ΑΙ τεχνολογία λύσεις, ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους».

Ο Γιώργος Τσαούσης, Επικεφαλής του Τμήματος Consumer Electronics της Samsung Electronics Hellas, παρουσίασε τις τάσεις στον τομέα αγορά B2B ηλεκτρονικών, βάσει εσωτερικής έρευνας της εταιρείας, εκτιμώντας πως: «Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρονικών ειδών B2B στην Ευρώπη, με εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9% έως το 20281». Ο κ. Τσαούσης, συνέχισε αναλύοντας τις ευκαιρίες τόσο ανά κλάδο όσο και ανά κατηγορία προϊόντων.

Από την πλευρά του Τμήματος Mobile eXperience (MX), ο Επικεφαλής του Τμήματος, Άρης Παρασκευόπουλος, παρουσίασε βασικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης της Samsung. Συγκεκριμένα, εστίασε στην προσβασιμότητα, στην ασφάλεια και το απόρρητο των συσκευών, καθώς και στο συνεκτικό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα μέσω μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης πλατφόρμας όπως το SmartThings. Ο κ. Παρασκευόπουλος ολοκλήρωσε την εισήγησή του σημειώνοντας: «Η Samsung έχει δημιουργήσει βασικές συνεργασίες, όπως με τις Google Microsoft, Oxford Semantic Technologies. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει μια ολοκληρωμένη, έτοιμη προς χρήση λύση, που είναι ήδη ενσωματωμένη στα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις καθημερινά».

Η ολοκληρωμένη πρόταση της Samsung για επιχειρήσεις, αφορά ένα εξατομικευμένο πακέτο B2B λύσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ο Κώστας Ντάλας, Επικεφαλής Enterprise Business στη Samsung Electronics Hellas, παρουσίασε πως οι λύσεις της εταιρείας, εξυπηρετούν μια σειρά από ανάγκες που εκτείνονται από την ελαχιστοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών μέχρι την διαχείριση ενέργειας και την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας συσκευών. Ο Μιχάλης Κρεατσούλας, Επικεφαλής του Τμήματος Κλιματισμού, αναφέρθηκε στις εφαρμογές της εταιρείας σε δύο από τις μεγαλύτερες Β2Β κάθετες αγορές, της ξενοδοχειακής και της λιανικής.

Ένα από τα παραδείγματα στον ξενοδοχειακό τομέα ήταν το case study του One&Only Aesthesis, το οποίο παρουσίασαν η Μυρτώ Τριχείλη, Head of PR, Marketing & Digital, και ο Αλέξιος Γρίβας, Head of IT. Οι ομιλητές ανέδειξαν πώς η τεχνολογία της Samsung στήριξε το όραμα του One&Only Aesthesis resort να αποτελέσει έναν υπερπολυτελή, ασφαλή και τεχνολογικά προηγμένο παραθαλάσσιο προορισμό, ενσωματώνοντας παράλληλα πρακτικές βιωσιμότητας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Παναγόπουλος, Director στο AI & Data του Technology Consulting της EY, ανέδειξε μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και έργα, πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και βιώσιμης ανάπτυξης για το κράτος και τους πολίτες. Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε πως: «Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη συμβολή εταιρειών όπως η Samsung και η EY, είναι καθοριστική για να δημιουργήσουμε πραγματική αξία, να ενισχύσουμε το δημόσιο συμφέρον και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Την παρουσίαση της Samsung Electronics Hellas, έκλεισε ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής του τμήματος Text-to-Speech της Samsung Electronics Hellas, αναφερόμενος στην πορεία και το όραμα της Samsung στον τομέα του TTS (Text-to-Speech) και του Galaxy AI. Τόνισε ότι από το 2020 η εταιρεία ηγείται στην τεχνολογία TTS, ενώ το 2023 παρουσίασε την πρώτη λύση με φωνητική κλωνοποίηση. Το 2024 ακολούθησε η κυκλοφορία 29 νέων γλωσσών, και από το 2025 και μετά το TTS θα αποτελεί βασικό κομμάτι του Galaxy AI, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους χρήστες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη νέα γενιά του Bixby, η οποία θα είναι πιο συνομιλιακή, πιο εξατομικευμένη, και θα λειτουργεί ως εργαλείο προγραμματισμού και καθοδήγησης.

Με το πέρας των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν στο ειδικά διαμορφωμένο showroom τις τεχνολογικές λύσεις της Samsung, που περιλάμβαναν κινητές συσκευές, επαγγελματικές οθόνες καθώς και προϊόντα κλιματισμού και οικιακών συσκευών.

Στο Business Summit 2025, η Samsung Electronics Hellas επιβεβαίωσε τη στρατηγική της υποστήριξη στις επιχειρήσεις της χώρας, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία που χρειάζονται για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.