Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση 1.9.0 της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ, φέρνοντας μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών.

Η νέα έκδοση ενισχύει τη λειτουργικότητα του myDATA στον κρίσιμο τομέα της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων και προσαρμόζει την πλατφόρμα στο νέο Κώδικα ΦΠΑ.

Το Dnews.gr παρουσιάζει αναλυτικά μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις:

1. Ποια είναι η συνολική εικόνα της αναβάθμισης;

Η έκδοση 1.9.0 φέρνει για πρώτη φορά πλήρη ενσωμάτωση των Παραστατικών Διακίνησης (τύπος 9.3) μέσα στο timologio, επιτρέποντας την έκδοση, τη διαχείριση και την ακύρωσή τους από την ίδια την εφαρμογή. Παράλληλα, ενσωματώνονται όλες οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία ΦΠΑ, προσφέροντας ένα πιο σύγχρονο και συμβατό περιβάλλον χρήσης.

2. Γιατί θεωρείται καθοριστικής σημασίας η νέα υποστήριξη στα παραστατικά 9.3;

Διότι για πρώτη φορά η πλατφόρμα αποκτά ολοκληρωμένο μηχανισμό ψηφιακής διακίνησης. Το timologio εμπλουτίζεται με όλα τα απαιτούμενα πεδία, ελέγχους και αυτοματισμούς, ώστε οι επιχειρήσεις να καταγράφουν με ακρίβεια τις κινήσεις αποθεμάτων τους.

3. Τι νέο υπάρχει στους σκοπούς διακίνησης;

Εισάγεται ο νέος κωδικός 20 «Μεταφορές – Ταχυμεταφορές», καλύπτοντας πλήρως τον κλάδο των εταιρειών logistics και courier. Παράλληλα, ανανεώνονται δύο υπάρχοντες σκοποί: ο σκοπός 7 μετονομάζεται σε «Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση» και ο σκοπός 8 σε «Ενδοδιακίνηση», αποτυπώνοντας πλέον πιο καθαρά τη χρήση τους.

4. Ποια νέα δυνατότητα διαχείρισης εισάγεται για τα παραστατικά διακίνησης;

Για πρώτη φορά γίνεται δυνατή η ακύρωση παραστατικών 9.3 μέσα από την εφαρμογή, χωρίς εξωτερικές διαδικασίες ή επιπλέον φόρτο στις επιχειρήσεις. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη λειτουργικότητα που ήδη ισχύει για άλλα παραστατικά, όπως περιγράφεται στις ενότητες διαχείρισης παραστατικών του εγχειριδίου.

5. Τι αλλάζει στη χρήση ΑΦΜ μεταξύ εκδότη και λήπτη;

Στις περιπτώσεις ενδοδιακίνησης ή άλλων ειδικών κινήσεων αποθεμάτων, η εφαρμογή επιτρέπει πλέον τη χρήση του ίδιου ΑΦΜ για Εκδότη και Λήπτη, καλύπτοντας επιχειρήσεις με πολλαπλά υποκαταστήματα ή εσωτερικές μεταφορές.

6. Πώς λειτουργεί η νέα επιλογή «Απώλεια Διασύνδεσης»;

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει τη νόμιμη έκδοση παραστατικών όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με την ενεργοποίηση της επιλογής, το παραστατικό εκδίδεται offline και η σχετική ένδειξη ενσωματώνεται στο QR Code και στη σελίδα δρομολόγησης, όπως προβλέπει η αναλυτική τεκμηρίωση για τις αποθηκευμένες και προσωρινές εγγραφές.

7. Τι προβλέπεται πλέον για δωροεπιταγές και δωρεάν διάθεση;

Η αναβάθμιση ενεργοποιεί την ειδική γραμμή Rec type 6, επιτρέποντας την καταγραφή δωροεπιταγών και δωρεάν διαθέσεων με μηδενική αξία. Η ένδειξη εμφανίζεται τόσο κατά την προσθήκη του προϊόντος όσο και στη λίστα αγαθών του παραστατικού, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της εφαρμογής.

8. Πώς επηρεάζονται οι Αιτίες Εξαίρεσης ΦΠΑ;

Επικαιροποιούνται πλήρως οι περιγραφές τους, σε ευθυγράμμιση με τον νέο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 5144/2024). Οι αλλαγές αποτυπώνονται στα διαθέσιμα πεδία χαρακτηρισμών κατά την καταχώρηση αγαθών, υπηρεσιών και παραστατικών.

9. Αλλάζει η διαδικασία έκδοσης παραστατικών;

Η δομή παραμένει ίδια, ωστόσο η εφαρμογή προσαρμόζει δυναμικά τα πεδία της όταν πρόκειται για παραστατικό διακίνησης. Οι έλεγχοι υποχρεωτικών πεδίων, η συμπεριφορά πελατολογίου και οι κανόνες αυτοτιμολόγησης περιγράφονται διεξοδικά στον οδηγό χρήσης και πλέον εφαρμόζονται και στα παραστατικά 9.3.

10. Επηρεάζεται η καταχώρηση αγαθών και υπηρεσιών;

Η βασική διαδικασία δεν αλλάζει, αλλά εμπλουτίζεται: η εφαρμογή εμφανίζει επιπλέον ενδείξεις για δωροεπιταγές, ενώ επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά χαρακτηρισμών από κατηγορίες σε μεμονωμένα αγαθά, διευκολύνοντας την έκδοση παραστατικών και την ομοιομορφία των δηλώσεων.

11. Υπάρχει διαφοροποίηση στην εμφάνιση και επεξεργασία πελατών;

Η λειτουργία παραμένει ίδια, αλλά επηρεάζεται όταν πρόκειται για παραστατικά διακίνησης, καθώς η επιλογή πελάτη συνδέεται πλέον με τους νέους περιορισμούς και ελέγχους της εφαρμογής. Η συμπεριφορά αυτή αποτυπώνεται στη λειτουργία προ-συμπληρωμένων στοιχείων που περιγράφει το εγχειρίδιο.