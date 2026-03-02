Αρχίζουν ξανά πτήσεις από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι, τρεις ημέρες αφού ακυρώθηκαν όλες λόγω του πολέμου.

Οι πτήσεις από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι θα ξαναρχίσουν απόψε σε περιορισμένο βαθμό, τρεις ημέρες μετά την πλήρη ακύρωσή τους λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων ανακοίνωσε ότι οι αναχωρήσεις θα επανεκκινήσουν από το διεθνές αεροδρόμιο DXB και το Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC0).

Στη Γαλλία, η Air France αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεων της προς τους τέσσερις προορισμούς της Μέσης Ανατολής – Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ – μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Η επανέναρξη των πτήσεων θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην περιοχή. Όπως αναφέρθηκε στην σχετική ανακοίνωση «Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 5 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ημερομηνίας», ανέφερε.

Μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής παραμένει κλειστό, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, που απάντησε πλήττοντας κυρίως το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs8twuqzkgx?integrationId=40599y14juihe6ly}