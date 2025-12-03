Η Prada επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ιστορικής ιταλικής φίρμας Versace, σε μια συμφωνία ύψους 1,3 δισ. ευρώ που σηματοδοτεί σημαντική αναδιάρθρωση στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτελούς μόδας. Η κίνηση έρχεται λίγους μήνες μετά την ακύρωση της πώλησης της Versace στην αμερικανική Tapestry λόγω αντιρρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Ιδρυμένη το 1978 από τον Gianni Versace, η μάρκα που συνδέθηκε με τη λαμπερή και τολμηρή αισθητική του ιταλικού glam, εντάσσεται πλέον στο χαρτοφυλάκιο της Prada, δίπλα στις ετικέτες Prada και Miu Miu. Η εξαγορά συνιστά στρατηγική στροφή για τον όμιλο, ο οποίος εδώ και χρόνια εξερευνούσε ευκαιρίες επέκτασης μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Η Donatella Versace, η οποία αποχώρησε από το τιμόνι του δημιουργικού τμήματος τον Μάρτιο, σχολίασε συγκινημένη στα κοινωνικά δίκτυα ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας συνέπεσε με τα γενέθλια του αδελφού της, ιδρυτή του οίκου. «Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που η Versace εντάσσεται στην οικογένεια της Prada», έγραψε, τιμώντας τη μνήμη του Gianni Versace, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Μαϊάμι το 1997.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών του ομίλου και επικεφαλής επιχειρησιακής στρατηγικής, έχει ανακοινώσει ότι θα αναλάβει πρόεδρος της Versace μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης. Όπως ανέφερε, η Prada επιδίωκε τη συγκεκριμένη συμφωνία εδώ και χρόνια, ενώ οι συζητήσεις είχαν αρχίσει ήδη από την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Versace πληροί δύο κρίσιμα κριτήρια για τον όμιλο: «Δεν αποτελεί υπερβολικό οικονομικό ρίσκο και διαθέτει τεράστια διεθνή αναγνωρισιμότητα». Τη δημιουργική ηγεσία του brand έχει πλέον αναλάβει ο Dario Vitale, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu.

Με την εξαγορά, η Prada επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές υψηλής ζήτησης και νέο δημιουργικό δυναμισμό.