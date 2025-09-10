Η Άννα Γουίντουρ επιτέλους αποκαλύπτει τις σκέψεις της για το «Devil Wears Prada» - Τι λέει για τη Μέριλ Στριπ

H Άννα Γουίντουρ της «Vogue» μέχρι τώρα απέφευγε να απαντάει σε ερωτήσεις για την ταινία.

H Άννα Γουίντουρ για χρόνια απέφευγε τις ερωτήσεις σχετικά με την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada». Τώρα ήρθε η στιγμή να μοιραστεί επιτέλους τις πραγματικές της σκέψεις για τη σύγκριση μεταξύ της ίδιας και της Miranda Priestly, την οποία υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ και για το κατά πόσο αποτέλευσε έμπνευση για τον εν λόγω κινηματογραφικό χαρακτήρα.



Θυμίζουμε ότι η ταινία του 2006 βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, το οποίο εμπνεύστηκε από τις δικές της εμπειρίες ως βοηθός της αρχισυντάκτριας του Vogue. Η ταινία ακολουθούσε την Andy Sachs της Αν Χάθαγουεϊ, μια επίδοξη δημοσιογράφος, η οποία βρίσκει δουλειά στο διάσημο περιοδικό Runway, ως βοηθός της κυνικής αρχισυντάκτριας Miranda Priestly.

«Πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα περί τίνος πρόκειται», είπε η Γουίντορ στον συντάκτη του New Yorker David Remnick κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου του podcast The New Yorker Radio Hour. «Και νομίζω ότι η βιομηχανία της μόδας ανησυχούσε πολύ για το πώς θα μου φαινόταν, ότι θα με παρουσίαζε με κάποιο αρνητικό τρόπο».

Όταν ο Remnick παρενέβη για να συμπληρώσει «καρτουνίστικο», η Γουίντορ συμφώνησε λέγοντας: «Ναι, σαν μια καρικατούρα».

Στη συνέχεια, η Σιδηρά Κυρία της μόδας μάς εξέπληξε αναφέροντας ότι όταν είδε την ταινία η αντίδρασή της ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή που θα πίστευε κανείς.

«Πρώτα απ' όλα ήταν η Μέριλ Στριπ, η οποία ήταν φανταστική», είπε η Γουίντουρ. «Και μετά πήγα να δω την ταινία και τη βρήκα πολύ διασκεδαστική. Ήταν πολύ αστεία. Μίλησα με τη Miuccia [Prada] γι' αυτό και της είπα: "ήταν πολύ καλό για σένα"».

Πρόσθεσε ότι η ταινία «Είχε πολύ χιούμορ. Ήταν έξυπνη. Είχε τη Μέριλ Στριπ. Είχε την Έμιλι Μπλαντ, [και] ήταν όλες καταπληκτικές. Τελικά, νομίζω ότι ήταν ένα fair shot».



{https://youtu.be/2PjZAeiU7uM?si=PFuD6LHWs9XRlOiT}



Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που ρωτούσαν την Γουίντουρ για τις ομοιότητες μεταξύ τους με τη Miranda Priestley, αυτή συνήθως απαντούσε με αδιαφορία. Πέρυσι, ενώ παρευρισκόταν σε ένα γκαλά, είπε ακόμη και στο BBC ότι «το κοινό και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι πρέπει να αποφασίσουν αν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ εμένα και της Miranda Priestly».



Η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» έγινε τεράστια επιτυχία στο box office, με έσοδα 326 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, οι: Στριπ, Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν. για το σίκουελ το οποίο θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2026.