«Ο διάβολος φοράει Prada» και κατακτά τις πλατφόρμες 20 χρόνια μετά

Ενώ τα γυρίσματα του The Devil Wears Prada 2 συνεχίζονται, η αρχική ταινία κατακτά και πάλι τα charts των streaming υπηρεσιών.

Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι οι θαυμαστές ανυπομονούν να δουν τη συνέχεια του The Devil Wears Prada, 20 χρόνια μετά, γεγονός το οποίο αποδεικνύουν και τα νούμερα.



Αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων εικόνων από το σίκουελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αρχική ταινία σημείωσε άνοδο στην τηλεθέαση στο Disney+. Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών τίτλων της πλατφόρμας παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι ο πλανήτης κάνει «ζέσταμα», ξαναβλέποντας τις αξέχαστες στιγμές της Andrea Sachs (Αν Χάθαγουεϊ) και της Miranda Priestly (Μέριλ Στριπ).



Υπενθυμίζεται ότι η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» σημείωσε μεγάλη επιτυχία αποφέροντας έσοδα άνω των 326 εκατομμυρίων δολαρίων, με σχετικά μικρό προϋπολογισμό -περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων.



Παράλληλα, έδωσε στη Μέριλ Στριπ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ — την 14η στην καριέρα της — και μια μόνιμη θέση στην ποπ κουλτούρα, χάρη σε αρκετές από τις αξιομνημόνευτες στιγμές της. Ένας από τους λόγους για τη δημοτικότητα της ταινίας ήταν η (ανεπίσημη) σύνδεσή της με την πραγματική ζωή: η συγγραφέας του μυθιστορήματος, Λόρεν Γουάισμπεργκ, εργάστηκε ως προσωπική βοηθός της «Σιδηράς Κυρίας» της Vogue Άννα Γουίντουρ, πριν γράψει το βιβλίο.



{https://youtu.be/6ZOZwUQKu3E?si=AQH1nB01At5J1sNE}



Το The Devil Wears Prada επικεντρώνεται στην Andy, μια νεαρή γυναίκα που βρίσκει δουλειά ως βοηθός της πιο ισχυρής γυναίκας στον κόσμο της μόδας. Ενώ της λένε ότι πολλές κοπέλες θα σκότωναν για να έχουν την ίδια δουλειά, συνειδητοποιεί ότι έχει μπει σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον με έναν προσβλητικό αφεντικό και συναδέλφους που ικανοποιούν κάθε επιθυμία της μόδας. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Έμιλι Μπλαντ, ο Στάνλεϊ Τούτσι, η Τρέισι Τόμς και ο Τίμπορ Φέλντμαν (Good Egg) — όλοι επιστρέφουν για τη συνέχεια.



Στο καστ προστίθενται επίσης οι Κένεθ Μπράνα, Λούσι Λιού, Τζάστιν Θερού, B.J. Novak (The Office) και Πολίν Σαλαμέ.

Εκτός από τους βασικούς ηθοποιούς, ο σκηνοθέτης David Frankel (The Morning Show) αναλαμβάνει και πάλι τη σκηνοθεσία της ιστορίας, ενώ η Aline Brosh McKenna (Cruella) επιστρέφει για να γράψει το σενάριο.



Το The Devil Wears Prada 2 θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.