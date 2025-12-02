Οι διασταυρώσεις αντλούν πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να αποσταλούν χιλιάδες ειδοποιητήρια σε φορολογουμένους που εμφανίζουν «παραφωνίες» στις δηλώσεις τους, καθώς η φορολογική διοίκηση εντείνει το κύμα των ελέγχων ενόψει της παραγραφής του φορολογικού έτους 2019. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, έχουν ήδη εντοπίσει πλήθος περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων αλλά και αδήλωτων εισοδημάτων, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση νέων εκκαθαριστικών με πρόσθετους φόρους.

Οι διασταυρώσεις αντλούν πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών, όπως δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, βάσεις δεδομένων ακινήτων, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, κρατικές ενισχύσεις και στοιχεία κατοίκων εξωτερικού. Όπου προκύπτει απόκλιση από τα πραγματικά δεδομένα, η εφορία προχωρά σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου, προσθέτοντας κατά περίπτωση επιβαρύνσεις όπως ειδική εισφορά αλληλεγγύης (για τα έτη που ίσχυε), τέλος επιτηδεύματος ή φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Το φορολογικό έτος 2019, που αφορά δηλώσεις του 2020, παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, μέχρι τότε, η ΑΑΔΕ επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν οι καταλογισμοί όπου απαιτείται. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποιητήρια έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις και να προσκομίσουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2025, θα τρέξουν κρίσιμες δράσεις όπως η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων του 2020 μέσω της διασύνδεσης Elenxis–Intranet, η αξιοποίηση των δεδομένων MyDATA για τον έλεγχο μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2023 και η διασταύρωση στοιχείων του Taxisnet για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2024, παρότι εμφανίζουν δραστηριότητα από άλλες πηγές.