Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσιάζει σήμερα τη μεταρρύθμιση στο πεδίο του κληρονομικού δικαίου, μια εκτενή αναθεώρηση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για πολίτες και νομικούς.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται στο κεφάλαιο των διαθηκών, όπου εισάγονται αυστηρές δικλίδες για την προστασία της τελευταίας βούλησης του διαθέτη και τον περιορισμό φαινομένων πλαστογραφίας που συχνά οδηγούν σε χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες. Το νέο πλαίσιο καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των ιδιόγραφων διαθηκών, τα επιτρεπόμενα μέσα καταγραφής σε περιπτώσεις αναπηρίας, τους αποκλεισμούς μαρτύρων στις δημόσιες διαθήκες και τις διαδικασίες σύνταξης προφορικών διαθηκών σε έκτακτες περιστάσεις, όπως κίνδυνο θανάτου, αποκλεισμό ή επιδημίες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διάρκεια ισχύος των έκτακτων διαθηκών, οι οποίες παύουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά τη σύνταξή τους εφόσον ο διαθέτης παραμένει εν ζωή. Προβλέπεται επίσης λεπτομερής διαδικασία παράδοσης των εγγράφων σε συμβολαιογράφο ή προξενική αρχή, χωρίς ωστόσο η μη τήρηση των τυπικών διατυπώσεων να συνεπάγεται αυτομάτως ακυρότητα.

Το νομοσχέδιο καθορίζει ακόμη τους τρόπους και τις προϋποθέσεις ανάκλησης μιας διαθήκης, την υποχρέωση εμφάνισης ιδιόγραφων διαθηκών για δημοσίευση μετά τον θάνατο του διαθέτη και τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται κήρυξη ως κύριας, συνοδευόμενη από γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

Τέλος, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για διαθήκες που συντάσσονται σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίες κρίνονται άκυρες ως προς δωρεές προς το προσωπικό ή τη διοίκηση των μονάδων, εκτός αν πρόκειται για πρόσωπα που καλούνται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή.