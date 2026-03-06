Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές των καυσίμων.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης απέναντι στο ενδεχόμενο κερδοσκοπικών φαινομένων στην αγορά, έχοντας ήδη έτοιμο σχέδιο έκτακτων παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι σε καύσιμα και βασικά προϊόντα, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας που καταγράφεται από τις πρώτες ημέρες των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία και στο κόστος ζωής.

Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε κατά 0,025 ευρώ το λίτρο, διαμορφούμενη στα 1,777 ευρώ. Στο ντίζελ κίνησης η αύξηση έφθασε τα 0,051 ευρώ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,619 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε άνοδος κατά 0,055 ευρώ, φτάνοντας στα 1,246 ευρώ το λίτρο.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί αυτή τη στιγμή τη βασικότερη πηγή ανησυχίας για την κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος σημείωσε ότι η αύξηση της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου δεν μεταφέρεται πλήρως στην αντλία των πρατηρίων, καθώς περισσότερο από το 50% της λιανικής τιμής αφορά φόρους, ενώ περίπου το 40% σχετίζεται με το ίδιο το καύσιμο. Όπως εξήγησε, η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου–ευρώ λειτουργεί ως ένα βαθμό ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τον εφοδιασμό της χώρας, καθώς η Ελλάδα έχει περιορισμένη εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή και τα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Την ίδια στιγμή, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στην αγορά, με εκατοντάδες επιθεωρήσεις σε εξέλιξη. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι τα φαινόμενα που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα, ωστόσο το υπουργείο έχει ήδη επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων. Όπως ανέφερε, υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για την ενεργοποίησή τους εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τη συνολική κυβερνητική στάση.

Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, όπως πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ή ακόμη και ανώτατα όρια τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προς το παρόν δεν υπάρχουν οι συνθήκες που να καθιστούν αναγκαία την άμεση ενεργοποίησή τους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία. Όπως σημείωσε, το κλίμα αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή επιβάλλει υπευθυνότητα, συνεχή παρακολούθηση και ετοιμότητα για άμεση αντίδραση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να είναι σημαντικές, καθώς από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έστειλε ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή αισχροκέρδειας. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παρέμβει εάν χρειαστεί για να προστατεύσει την οικονομία και την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι «η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια».