Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε «σημαντική αύξηση της ζήτησης» για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Βλέπουμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου - μέσω τόσο αγωγού όσο και LNG. Παραμένει επίσης ικανή να εγγυηθεί τη συνέχεια όλων των συμβατικών προμηθειών», είπε ο Πεσκόφ.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη να δώσουν στην Ινδία «30ήμερη εξαίρεση» για την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ακινητοποιημένο στη θάλασσα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διαταράσσει την ενεργειακή αγορά.

Πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν επικρίνει την Ινδία για τη συνέχιση αγοράς ρωσικού πετρελαίου - που βοηθά στη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας του Κρεμλίνου στην Ουκρανία - και επέβαλαν τιμωρητικούς δασμούς στη χώρα.

Ανακοινώνοντας την προσωρινή εξαίρεση, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ισχυρίστηκε ότι το «βραχυπρόθεσμο μέτρο δεν θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος» στη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ σχολίασε ότι αγοραστές όπως η Ινδία και η Κίνα καθοδηγούνται από το «εθνικό τους συμφέρον».

«Κάνουμε το ίδιο», είπε. «Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, στον τομέα της ενέργειας και του εμπορίου ενέργειας, τόσο με την Ινδία όσο και με την Κίνα».

Με πληροφορίες από CNN