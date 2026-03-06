«Είναι πολύ λογικό να διασφαλιστεί η ζωή του επόμενου ηγέτη… Είναι ένα πολύ λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας».

Η Zohreh Kharazmi, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο University of Tehran, απέρριψε ως «ψήμες» τις αναφορές ότι οκτώ μέλη της Assembly of Experts του Ιράν απείχαν από τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Kharazmi υπαινίχθηκε ότι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης της χώρας μπορεί να έχει ήδη επιλεγεί αλλά να μην έχει ανακοινωθεί δημόσια.

«Είναι πολύ λογικό να διασφαλιστεί η ζωή του επόμενου ηγέτη… Είναι ένα πολύ λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας», είπε στην Al Jazeera από την Τεχεράνη.

Η καθηγήτρια είπε επίσης ότι οι Κούρδοι στηρίζουν το Ιράν, αντίθετα με τις αναφορές ότι ένοπλες ομάδες Κούρδων στο Ιράν συνεργάζονται με τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera