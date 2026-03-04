Εξετάζεται μεταξύ άλλων η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους.

Η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά έκτακτων παρεμβάσεων στην αγορά με στόχο να αναχαιτίσει ένα πιθανό νέο κύμα ανατιμήσεων και φαινομένων κερδοσκοπίας που θα μπορούσε να προκύψει από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζονται μέτρα που θα λειτουργήσουν προληπτικά, ώστε να αποτραπούν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά και καύσιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις δείχνουν να ενισχύονται.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, μέτρο που είχε εφαρμοστεί αρχικά την περίοδο της πανδημίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, όπως τρόφιμα, είδη νοικοκυριού και καύσιμα. Το μέτρο καταργήθηκε την 1η Ιουλίου 2025, ωστόσο οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν διαπιστώσει σημαντικές ανατιμήσεις σε περίπου 11.500 κωδικούς προϊόντων μετά την κατάργησή του, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα για πιθανή επαναφορά του ως εργαλείου ανάσχεσης της κερδοσκοπίας.

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εξετάζει την αυστηροποίηση του πλαισίου δημοσιοποίησης των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους αγορανομικούς κανόνες. Σήμερα η επωνυμία μιας επιχείρησης δημοσιοποιείται μόνο όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, ωστόσο κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι στην πράξη η δημοσιοποίηση των ονομάτων λειτουργεί ως ισχυρότερο αποτρεπτικό μέτρο από τα ίδια τα πρόστιμα. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η μείωση του ορίου δημοσιοποίησης, ώστε να ενισχυθεί η πίεση προς τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Την ίδια στιγμή εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε όλη την αγορά, πέρα από τα πρατήρια καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες τροφίμων και ειδών παντοπωλείου στα σούπερ μάρκετ. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε την αγορά ότι αυξήσεις τιμών που δεν δικαιολογούνται από το κόστος και υποδηλώνουν αισχροκέρδεια «δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές».

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις που να αποδίδονται άμεσα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί προληπτικά, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή δυσαρέσκειας των πολιτών. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3% τον Φεβρουάριο, ενώ στα τρόφιμα η αύξηση των τιμών έφτασε το 4,1%, επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.