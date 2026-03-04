Ο Κ. Τσουκαλάς επικρίνει τον ΥΠΕΞ Γεραπετρίτη για την υπόθεση υποκλοπών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε δριμεία κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας ότι ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια βασικών αρχών της ποινικής διαδικασίας σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως ανέφερε, στη συνέντευξη του ο Γ. Γεραπετρίτης, υποστήριξε πως η εξέλιξη της δίκης δεν θα άλλαζε ακόμη κι αν οι υπουργοί –θύματα, όπως ο ίδιος– είχαν προσφύγει ως πολιτική αγωγή. Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αυτόν ανακριβή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδίκασε τους κατηγορούμενους σε συνολική ποινή 126 ετών. Ωστόσο, για μέρος των θυμάτων η ποινική δίωξη έπαυσε, καθώς δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη έγκληση, όπως προβλέπει ο νόμος και ειδικότερα το άρθρο 370Β του Ποινικού Κώδικα.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έγκληση στην οποία δεν προχώρησαν οι Υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παγιδεύτηκαν από το Predator», ενώ αντιθέτως υπέβαλαν έγκληση «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης».

Όπως σημείωσε, όταν τα θύματα δεν προβαίνουν έγκαιρα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, η δικαιοσύνη αδυνατεί να εξετάσει τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Συνεπώς, η υποβολή εμπρόθεσμων εγκλήσεων και η ενεργός συμμετοχή των θιγομένων θα μπορούσε να επηρεάσει το εύρος της δίωξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η δημόσια τοποθέτηση του κ. Γεραπετρίτη «δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και δεν συμβάλλει στη διαφάνεια και στη θεσμική σοβαρότητα που απαιτεί μια τόσο κρίσιμη υπόθεση». Παράλληλα, κάλεσε τους υπουργούς και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα υπήρξαν στόχοι του Predator να εξηγήσουν «γιατί δεν αντέδρασαν», σημειώνοντας ότι «οι πολίτες αξίζουν ειλικρίνεια και σεβασμό στη νοημοσύνη τους».