Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «εμπρηστικές αναρτήσεις» σε μια συγκυρία που απαιτεί σοβαρότητα και θεσμική στάση.

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αιχμηρή αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή προς τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή πρόσφατη δημόσια ανάρτηση του τελευταίου.

Ο κ. Δουδωνής καταδίκασε τη χρήση «ποδοσφαιρικών όρων» για μια τόσο σοβαρή διεθνή κρίση, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του υπουργού ως «εμπρηστικές» και τονίζοντας την ανάγκη για θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε σχολιάσει μεταξύ άλλων ότι «Με συγχωρείτε αλλά όποιος δεν θαυμάζει τον Εβραϊκό λαό είναι ανόητος. Μακάρι να τους μοιάσουμε, λαός πρότυπο σε όλα του. Είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα μας, υπό την ηγεσία του @kmitsotakis σε όλη αυτή την προσπάθεια του Ισραήλ έμεινε πιστή σύμμαχός του μέχρι το τέλος και δεν τους εγκαταλείψαμε ακόμη και όταν όλοι οι φανατικοί αντισημίτες αριστεριστές και ακροδεξιοί μας πίεζαν και μας έβριζαν στην Βουλή, στους δρόμους στο διαδίκτυο και παντού. Είμαστε με το Ισραήλ και είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Μακάρι το Ιράν και ο σπουδαίος λαός της Περσίας να αναπνεύσει τον αέρα της Ελευθερίας που του αξίζει. Υγ. Φυσικά χωρίς τις ΗΠΑ και ειδικά τον Πρόεδρο @realDonaldTrump@POTUS όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί και η ιστορία αυτό θα του το πιστώσει.

