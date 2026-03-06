Σε τεντωμένο σκοινί επιχειρεί να ισορροπήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό της καθώς ξεκίνησε η ενδοκυβερνητική μουρμούρα από την στιγμή της αναχώρησης του Κίμωνα και των Ψαρών από τον ελληνικό ναύσταθμο.

Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί η Αθήνα στις σχέσεις της με την Τουρκία μετά την δημόσια ενόχληση της Άγκυρας για την ηχηρή στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Σε τεντωμένο σχοινί όμως βρίσκεται εσωτερικά και η κυβέρνηση με κορυφαία στελέχη της να διαφωνούν ως προς το ύφος και τον τόνο που πρέπει να επικοινωνείται η «ιστορική» πρωτοβουλία της Ελλάδας να στείλει για πρώτη φορά μετά το ’68 στην Κύπρο φρεγάτες, μαχητικά και να τοποθετήσει Patriot στην Κάρπαθο.

Ενδοκυβερνητική... μουρμούρα

Η ενδοκυβερνητική μουρμούρα άρχισε από την στιγμή της αναχώρησης του Κίμωνα και των Ψαρών από τον ελληνικό ναύσταθμο. Με τα πλάνα της αποχώρησης και της άφιξης τους στην Πάφο και την Λεμεσό να κατακλύζουν τα τηλεοπτικά δίκτυα τα site και τα social media..

Και τις πατριωτικές κορώνες να ξεπερνούν - σύμφωνα με ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες - την αναγκαιότητα αλληλεγγύης προς την απειλούμενη Κύπρο και να παίρνουν μορφή ενθουσιασμού για το γεγονός, ότι η Ελλάδα τόλμησε να κάνει το μεγάλο βήμα να αψηφήσει τις απειλές της Τουρκίας. Με τους πιο μετριοπαθείς να συνιστούν αυτοσυγκράτηση ώστε οι ελληνικές πρωτοβουλίες να περνούν κάτω από τα... ραντάρ της Τουρκίας και άλλους να τα λένε...τσεκουράτα.

Το φιτίλι άναψε η συνέντευξη Δένδια

Και δεν είναι τυχαίο ότι η Άγκυρα έσπασε την «σιωπή» των δύο προηγούμενων ημερών αμέσως μετά την συνέντευξη του Ν. Δένδια στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Οι αναφορές του υπουργού Άμυνας δεν πέρασαν απαρατήρητες από την Άγκυρα, η οποία ούτως ή άλλως τον έχει «λοκάρει». Τι είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας που ερέθισε την τουρκική ηγεσία;

Ότι οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά καθώς και τα F-16 βρίσκονται στην Κύπρο για να προστατέψουν «το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού» και όχι μόνο τους «Ελληνοκυπρίους». «Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο» απάντησε με νόημα η Άγκυρα.

Η φράση που έσπασε την... αφωνία, λόγω πολέμου

Οι φιτιλιές συνεχίστηκαν με τον Ν. Δένδια να απαντά υπαινικτικά σχετικά με το ενδεχόμενο να στείλει και η Τουρκία φρεγάτες στην Κύπρο.

«Εάν δεν απατώμαι η Χεζμπολάχ είναι αρκετά κοντά στην τουρκική ηγεσία.. Άρα, από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία, αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Άμυνας και πρόσθεσε: «Η Τουρκία έχει τεράστιες δυνάμεις στο τουρκοκυπριακό κομμάτι έτσι κι αλλιώς. Έχει νομίζω 40 χιλιάδες στρατιώτες ήδη. Ίσως όμως είναι μια καλή ευκαιρία να τους πάρει». Η τελευταία αποστροφή του Ν. Δένδια ήταν αρκετή για να σπάσει η «αφωνία» της Τουρκίας, λόγω πολέμου.

Εμμέσως πλην σαφώς η «στοχοποίηση» Δένδια

Ταυτόχρονα τα τουρκικά υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας εξέφρασαν δημόσια την δυσφορία τους με σειρά ανακοινώσεων. Με τα τουρκικά Μέσα να παίρνουν τη... σκυτάλη.

Είναι, ωστόσο, αξιοπρόσεκτο ότι όλες οι επίσημες ανακοινώσεις της Τουρκίας έβαζαν στο στόχαστρο τους τον Ν. Δένδια, χωρίς, να τον ονοματίσουν. Με έμμεσες αναφορές, όπως «ορισμένοι κύκλοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και να δηλητηριάσουν την σχέση μας με την Ελλάδα» ή «οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι θα είναι άκυρο» ή «να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, ότι δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα».

Με κάποιους να κάνουν λόγο για «προβοκάτσια» στην λογική ότι η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει φιτιλιές στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ενώ ακόμη και η αναφορά του τουρκικού υπουργείου Άμυνας «δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες που έχουμε ως εγγυήτρια χώρα ενάντια σε εχθρικές συμπεριφορές, που απειλούν τους Τουρκοκυπρίους» από πολλούς να ερμηνεύεται ως προειδοποίηση για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο.

Η στάση του Γ. Γεραπετρίτη

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, που προσπαθεί όλο το τελευταίο διάστημα να περπατήσει σε τεντωμένο σχοινί για να μην προκληθεί νέα ένταση με τους γείτονες και να διατηρηθούν - σε ταραγμένους καιρούς - τα «ήρεμα νερά», έσπευσε να απαντήσει αυστηρά - αλλά σε άλλο ύφος - στη νέα πρόκληση της Τουρκίας, που έθεσε ξανά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών με αφορμή την τοποθέτηση συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο.

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη να δηλώνει, ότι οι φρεγάτες τα F-16 και οι Patriot θα παραμείνουν στα πόστα τους «για όσο χρόνο κρίνει η Ελλάδα ότι απαιτείται για επιχειρησιακούς λόγους».

Με τον κίνδυνο για την κυβέρνηση να μπει λίαν συντόμως σε μία άλλη ατραπό. Να πιέζεται ενδεχομένως εκ δεξιών - όπως το έκανε ο Κ. Βελόπουλος - να αφήσει τις φρεγάτες επ’ αόριστο στην Κύπρο.