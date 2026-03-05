Τα τουρκικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα από την Πολεμική Αεροπορία.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται από τον πόλεμο στο Ιράν, η Τουρκία προχώρησε σε πολλαπλές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου την Πέμπτη, 3/3.

Πιο συγκεκριμένα, επτά αεροσκάφη, δύο ζέυγη μαχητικών F-16, ένα ATR-72, ένα CN-235 και ένα UAV (drone) προχώρησαν σε οκτώ παραβιάσεις του FIR στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι δύο παραβιάσεις έγιναν από το ζεύγος των μαχητικών αεροσκαφών, μία από το ATR-72, μία από το UAV και 4 από το CN-235. Επίσης έγιναν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα F-16 και 6 από το ATR-72.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 2Χ2 F-16

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 1 ATR-72, 1 CN-235 KAI 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 8 (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 1 από το ATR-72, 1 από το UAV και 4 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 8 (2 από τον ένα σχηματισμό των μαχητικών Α/Φ (1Χ2 F-16) και 6 από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ: -

ΠΕΡΙΟΧΗ: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο