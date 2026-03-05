Ο Πέτρος δεν κατάφερε να αποσπάσει καλύτερο Deal από τον τραπεζίτη, όμως εκμυστηρεύτηκε την εμπειρία του από όταν έπαιξε μπουζούκι στο πλευρό του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ο Πέτρος ήρθε σήμερα, Πέμπτη 4 Μαρτίου, αντιμέτωπος με τον τραπεζίτη και ρίσκαρε μέχρι το τέλος για να αποσπάσει το καλύτερο δυνατό Deal της βραδιάς.

Αν και ξεκίνησε ευδιάθετος, από πολύ νωρίς έβγαλε εκτός παιχνιδιού τα μεγαλύτερα ποσά, τις 40.000 και τις 70.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να συνεχίσει χωρίς μεγάλες προσδοκίες.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Πέτρος θέλησε να ανταλλάξει το κουτί του με αποτέλεσμα να δώσει εκείνο με τα 2.000 ευρώ και να κρατήσει τα 2 ευρώ. Λίγο νωρίτερα, είχε αρνηθεί την προσφορά του τραπεζίτη και τις 4.000 ευρώ, ενώ ρισκάροντας μέχρι το τέλος κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 1.500 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgux21qhjr1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, ο Πέτρος, κατά τη διάρκεια της εκπομπής διηγήθηκε στον Γιώργο Θαναηλάκη την εμπειρία του από το να παίζει μπουζούκι στο πλευρό του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της αναμέτρησης ακούστηκε στο πλατό ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ερμηνευτή και ο Πέτρος άδραξε την ευκαιρία για να δηλώσει περήφανα πως έχει μέχρι και σήμερα στην κατοχή του μία πένα που του είχε χαρίσει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης:

«Έπαιζα μπουζούκι 6 – 7 χρόνια, καλός ήμουν… Είχε τύχει να παίξω με τον Μπιθικώτση στην Παναγίτσα του Ηρακλείου ένα απόσπασμα. Ο δάσκαλός μου ήταν μπουζουξής του στο τέλος του… Πήγε καλά… Μου είχε χαρίσει και μία πένα, ακόμα την έχω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgux0xcm4vex?integrationId=40599y14juihe6ly}