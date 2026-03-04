Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο πριν μπει στην Τουρκία.

Η Τουρκία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή για να καταδικάσει την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς τον εναέριο χώρο της. Η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε σήμερα τον πύραυλο, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αφού πέταξε πάνω από το Ιράκ και τη Συρία από το Ιράν.

Ο Ιρανός πρέσβης έχει κληθεί τώρα στο υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, ώστε η τουρκική κυβέρνηση να καταγράψει την διαμαρτυρία της, δήλωσε διπλωματική πηγή.

Η Άλισον Χαρτ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, δήλωσε νωρίτερα: «Καταδικάζουμε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν. Το ΝΑΤΟ τάσσεται σθεναρά στο πλευρό όλων των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε όλη την περιοχή». Η Τουρκία δήλωσε ότι θα μιλήσει με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους της μετά το περιστατικό.